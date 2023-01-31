آرسنال يعلن التعاقد مع جورجينيو رسميًّا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي- قبل قليل- عن التعاقد مع الإيطالي جورجينيو قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا.

وكشفت تقارير أن الجانرز تعاقد مع اللاعب الإيطالي صاحب الأصول البرازيلي حتى عام 2024 مع أفضلية التمديد لعام آخر.

يذكر أن النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية، كان اسمه ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في صفقة انتقال مجانية بداية من الموسم المقبل، لكنه حسم وجهته بالبقاء في إنجلترا والانتقال إلى غريم تشيلسي.

سبب ضم آرسنال لـ جورجينيو

ويأتي تعاقد آرسنال مع نجم تشيلسي السابق بسبب إصابة الدولي المصري محمد النني حيث سيغيب عن صفوف الجانرز حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم الإيطالي انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2018 قادمًا من نابولي الإيطالي.

وفاز جورجينيو مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان النجم الإيطالي نجح أيضًا في الفوز بكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده قبل عامين، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في النهائي.