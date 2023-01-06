آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج ودفع قيمة الباقة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية استعادة الأموال بعد التقديم على الحج لحجاج الداخل، ودفع قيمة الباقة في حالتي قبل أو بعد صدور التصريح.

وقالت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه بعد دفع قيمة باقة الحج سيتم تطبيق سياسة استرجاع المسجلين للحج 1444هـ/ 2023م كما يلي:

تصريح أداء الحج:

وبداية من الإعلان عن إطلاق الحج حتى تاريخ 14/ 10/ 1444هـ، سيتم إعادة المبلغ المدفوع بالكامل، بينما في حال رفض إصدار التصريح سيتم حسم أجور خدمات إلكترونية.

أما بعد صدور تصريح أداء الحج من 15/ 10/ 1444هـ وحتى نهاية شهر ذي القعدة سيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية و10% من قيمة العقد، ومن 1/ 12/ 1444هـ لا تسترد أي مبالغ مدفوعة، على أن يُستثنى من ذلك إعادة كامل المبلغ لمن لم يتمكن من أداء الحج في حالات الوفاة، أو العجز الصحي، أو القضايا الجنائية، أو حوادث المرور التي نجم عنها تنويم مع إثبات ما يؤكد ذلك.

استثناءات

وتضمنت الاستثناءات الإصابة بفيروس كورونا بعد 14/ 10/ 1444هـ، ولابد من إلغاء تصريح الحج من منصة أبشر؛ ومن ثم إلغاء الحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، وكذلك في حال وجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجز.

خيارات السداد

وأعلنت الحج والعمرة عن تعليمات مهمة تتعلق بسداد قيمة الحجز تتمثل في أنه يتم إلكترونيًّا فقط عبر نظام سداد، مع وجود مهلة لسداد الدفعة الثانية إلى موعد أقصاه 7/ 7/ 1444هـ، والدفعة الثالثة إلى موعد أقساط 10/ 10/ 1444هـ، بينما لا يمكن اختيار السداد بالدفع الجزائي بعد تاريخ 4/ 7/ 1444هـ.

وأكدت أن الحجز هو تعاقد بين المتقدم ومنشأة الحج وفق الباقة المختارة، على أن يلتزم المتقدم بإضافة المرافقين على نفس الباقة، ومنشأة الحج، وبيّنت أن التصريح يصدر من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة التصريح عبر منصة أبشر.