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بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم

آلية صرف الدعم لرب الأسرة في حساب المواطن

2023-01-29 الساعة 9:49
آلية صرف الدعم لرب الأسرة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن، أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع تويتر، اليوم الأحد، حيث قال: حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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موعد دفعة فبراير

في وقت سابق، كشف الحساب موعد صرف الدفعة المقبلة في فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه سيتم صرف الدفعة يوم 9 فبراير لأن اليوم العاشر من فبراير هو إجازة رسمية حيث يوافق يوم الجمعة، ولذا تقرر صرف دفعة هذا الشهر بتبكير يوم الصرف.

 

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