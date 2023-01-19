آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن العديد من المفاجآت بشأن نقل مباراة كأس موسم الرياض بين فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

آل الشيخ يكشف تفاصيل نقل المباراة

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “سيكون هناك شاشات عرض وفرق سامري، بجانب وصلات غنائية وعدد من المميزات الأخرى للجماهير”.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: “بدأ مشرف الغامدي صاحب تذكرة فوق الخيال في جني مزايا التذكرة، بحضوره مأدبة العشاء استقبل خلالها نجوم النصر والهلال يوم الأربعاء الماضي”.

وبشأن النقل التلفزيوني للمباراة، قال آل الشيخ: “سيتم نقلها من اليابان إلى هاواي مجانًا، وستُنقل المباراة عبر 5 مناطق وهي التايم سكوير في نيويورك والأفنيور في الكويت، ومول مصر وميدان بيكاديلي في لندن وبوليفارد الرياض”.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى الجماهير، قائلًا: “أتمنى منكم الصمت لمدة ساعتين، لأن هناك روحًا رياضية رائعة وصداقات بين اللاعبين، وأريد من الجمهور نقل صورة جيدة إلى العالم الذي سيشاهد اللقاء، وأن نكشف لهم إمكانياتنا في التشجيع”.

كأس موسم الرياض

وسيواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد الفريق الباريسي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.