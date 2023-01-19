Icon

رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز من الطابق الخامس Icon آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض Icon المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره Icon وفاة طالبة وإصابة 20 أخريات في حادث مروري بعسير Icon آبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لمواجهة أعطال آيفون Icon إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها Icon البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية Icon سويسري يدير مباراة الاتحاد والفيحاء Icon الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص Icon مخدر أقوى من الهيروين يقتل 9 أمريكيين كل ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
سيتم إذاعتها في 5 مناطق عالمية

آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض

2023-01-19 الساعة 2:53
آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن العديد من المفاجآت بشأن نقل مباراة كأس موسم الرياض بين فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

آل الشيخ يكشف تفاصيل نقل المباراة

وقال تركي آل الشيخ خلال تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “سيكون هناك شاشات عرض وفرق سامري، بجانب وصلات غنائية وعدد من المميزات الأخرى للجماهير”.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

Img

الدراسة عن بعد بمدارس الجبيل والنعيرية والخفجي والقرية العليا وحفر الباطن غدًا

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: “بدأ مشرف الغامدي صاحب تذكرة فوق الخيال في جني مزايا التذكرة، بحضوره مأدبة العشاء استقبل خلالها نجوم النصر والهلال يوم الأربعاء الماضي”.

كأس موسم الرياض
موعد المباراة – المصدر @RiyadhSeason

وبشأن النقل التلفزيوني للمباراة، قال آل الشيخ: “سيتم نقلها من اليابان إلى هاواي مجانًا، وستُنقل المباراة عبر 5 مناطق وهي التايم سكوير في نيويورك والأفنيور في الكويت، ومول مصر وميدان بيكاديلي في لندن وبوليفارد الرياض”.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى الجماهير، قائلًا: “أتمنى منكم الصمت لمدة ساعتين، لأن هناك روحًا رياضية رائعة وصداقات بين اللاعبين، وأريد من الجمهور نقل صورة جيدة إلى العالم الذي سيشاهد اللقاء، وأن نكشف لهم إمكانياتنا في التشجيع”.

النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان - موسم الرياض - مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

كأس موسم الرياض

وسيواجه فريق نجوم النصر والهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد الفريق الباريسي الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

باريس سان جيرمان
جانب من وصول الفريق – المصدر @PSG_arab

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم