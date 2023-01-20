قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه ماركوس أمارال يصل إلى جدة سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض فوائد أوراق الجوافة في مكافحة الأمراض لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
يستعد جمهور موسم الرياض، اليوم الجمعة، لحفل الـ بلاك بينك العالمية اليوم، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.
لأول مرة 💕
تشهد الرياض حضور فرقة بلاك بينك العالمية وتتزين أبراجها ومناطقها باللون الوردي استعدادًا لحفلهم المنتظر الليلة 😍✨#بلاكبينك_في_الرياض#BORNPINKinRIYADH#BLACKPINK#BornPinkRiyadh pic.twitter.com/HM4fbNU9Moقد يهمّك أيضاً
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 20, 2023
ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع “تويتر” صورًا لاحتفاء مناطق وأبراج بالحفل العالمي وذلك عبر إنارة أبرز معالمهم باللون الوردي.
وفي هذا السياق، تزينت مباني وأبراج مركز الملك عبدالله المالي باللون الوردي لدعم فرقة بلاك بينك في حفلهم الليلة.
كما تزينت منطقة بوليفارد وورلد باللون الوردي استعدادًا لحفلة فرقة بلاك بينك المنتظرة.
فيما تزينت المدينة الرقمية باللون الوردي استعدادًا لحفلة فرقة بلاك بينك العالمية.
كما اكتسى برجا المملكة وبرج الفيصلية باللون الوردي استعدادًا للحفل.
تقدم فرقة بلاك بينك Black Pink الكورية الجنوبية الشهيرة والمعروفة بـ “أكبر فرقة فتيات في العالم”، مساء اليوم الجمعة، حفلها الأول على مسرح بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
سيكون هذا الأداء الأول للفرقة في المملكة في BLVD International Festival Site، حيث سيستمتع جمهور بلاك بينك بمزيج غنائي مميز من الإيقاعات والراب وكلمات الأغاني المذهلة من الفرقة البارزة في مجال ثقافة الكيبوب.
الحفل الموسيقي جزء من جولة الفرقة حول العالم “Born Pink World Tour” والتي تحتفي بها بآخر ألبوم لها “Circle Album” الذي بيع منه أكثر من 2.2 مليون نسخة في أقل من يومين فقط.
ويشمل الألبوم مجموعة من الأغاني الرائجة مثل “Pink Venom”، و”Shut Down”، و”Ready for Love”.
هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات: جيسو، جيني، روزي وليسا، وتتراوح أعمار أعضاء الفريق من 19 إلى 21 عامًا في وقت ظهور الفريق لأول مرة في أغسطس 2016.
بدأت انطلاقتها في 8 أغسطس عام 2016، بألبومها المنفرد Square One، الذي تضمن أغنيات تصدرت عالم الموسيقى في كوريا الجنوبية.، كما حصدت الفرقة العديد من الجوائز، وتصدرت ألبوماتها أعلى المبيعات حول العالم، فيما وصل مجموع مشاهدات الفيديوهات الموسيقية الخاصة بها ما يفوق المليار مشاهدة.