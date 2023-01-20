أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض

يستعد جمهور موسم الرياض، اليوم الجمعة، لحفل الـ بلاك بينك العالمية اليوم، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع “تويتر” صورًا لاحتفاء مناطق وأبراج بالحفل العالمي وذلك عبر إنارة أبرز معالمهم باللون الوردي.

مبانٍ وأبراج

وفي هذا السياق، تزينت مباني وأبراج مركز الملك عبدالله المالي باللون الوردي لدعم فرقة بلاك بينك في حفلهم الليلة.

كما تزينت منطقة بوليفارد وورلد باللون الوردي استعدادًا لحفلة فرقة بلاك بينك المنتظرة.

فيما تزينت المدينة الرقمية باللون الوردي استعدادًا لحفلة فرقة بلاك بينك العالمية.

كما اكتسى برجا المملكة وبرج الفيصلية باللون الوردي استعدادًا للحفل.

حفل البلاك بينك

تقدم فرقة بلاك بينك Black Pink الكورية الجنوبية الشهيرة والمعروفة بـ “أكبر فرقة فتيات في العالم”، مساء اليوم الجمعة، حفلها الأول على مسرح بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

سيكون هذا الأداء الأول للفرقة في المملكة في BLVD International Festival Site، حيث سيستمتع جمهور بلاك بينك بمزيج غنائي مميز من الإيقاعات والراب وكلمات الأغاني المذهلة من الفرقة البارزة في مجال ثقافة الكيبوب.

الحفل الموسيقي جزء من جولة الفرقة حول العالم “Born Pink World Tour” والتي تحتفي بها بآخر ألبوم لها “Circle Album” الذي بيع منه أكثر من 2.2 مليون نسخة في أقل من يومين فقط.

ويشمل الألبوم مجموعة من الأغاني الرائجة مثل “Pink Venom”، و”Shut Down”، و”Ready for Love”.

فرقة بلاك بينك

هي فرقة موسيقية كورية جنوبية، تضم 4 نجمات: جيسو، جيني، روزي وليسا، وتتراوح أعمار أعضاء الفريق من 19 إلى 21 عامًا في وقت ظهور الفريق لأول مرة في أغسطس 2016.

بدأت انطلاقتها في 8 أغسطس عام 2016، بألبومها المنفرد Square One، الذي تضمن أغنيات تصدرت عالم الموسيقى في كوريا الجنوبية.، كما حصدت الفرقة العديد من الجوائز، وتصدرت ألبوماتها أعلى المبيعات حول العالم، فيما وصل مجموع مشاهدات الفيديوهات الموسيقية الخاصة بها ما يفوق المليار مشاهدة.