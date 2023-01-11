أبرز أخطاء أصحاب المشاريع في تدشين الحملات الإعلانية

من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
تحدث سراج المطوع، المختص في إدارة التسويق والحملات الإعلانية، عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها صاحب المشروع في تدشين الحملات الإعلانية بالسعودية.
خبير تسويق: هذه أبرز الأخطاء التي يقع فيها صاحب المشروع في تدشين الحملات الإعلانية@SerajAlmutawa@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Eqexkmi9glقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2023
وقال خبير التسويق في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: إن من أبرز هذه الأخطاء هو عدم وجود الوعي الكافي لإدارة الحملات الإعلانية.
وأردف سراج المطوع قائلًا: إن الحملات الإعلانية لا تعطي عائدًا منذ أول شهر، خاصة وأن العميل في مرحلة التعلم التي تتراوح من شهر لثلاثة أشهر.
وتابع المختص في إدارة التسويق والحملات الإعلانية، هناك أماكن لتسويق الإعلانات بعضها أونلاين وبعضها أوفلاين، وعلى العميل البحث عن المنصات الصحيحة التي يمكن استخدامها مثل جوجل واليوتيوب وعبر المشاهير والمحتوى وعبر اللوحات التي في الشوارع التي تساهم في انتشار العلامة التجارية.