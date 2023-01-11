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منها عدم الوعي الكافي لإدارة هذه الحملات

أبرز أخطاء أصحاب المشاريع في تدشين الحملات الإعلانية

2023-01-11 الساعة 12:18
أبرز أخطاء أصحاب المشاريع في تدشين الحملات الإعلانية
المواطن - فريق التحرير

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تحدث سراج المطوع، المختص في إدارة التسويق والحملات الإعلانية، عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها صاحب المشروع في تدشين الحملات الإعلانية بالسعودية.

التفاصيل

وقال خبير التسويق في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: إن من أبرز هذه الأخطاء هو عدم وجود الوعي الكافي لإدارة الحملات الإعلانية.

وأردف سراج المطوع قائلًا: إن الحملات الإعلانية لا تعطي عائدًا منذ أول شهر، خاصة وأن العميل في مرحلة التعلم التي تتراوح من شهر لثلاثة أشهر.

وتابع المختص في إدارة التسويق والحملات الإعلانية، هناك أماكن لتسويق الإعلانات بعضها أونلاين وبعضها أوفلاين، وعلى العميل البحث عن المنصات الصحيحة التي يمكن استخدامها مثل جوجل واليوتيوب وعبر المشاهير والمحتوى وعبر اللوحات التي في الشوارع التي تساهم في انتشار العلامة التجارية.

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