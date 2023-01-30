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قبل انتقاله لميتلاند الدنماركي

أبرز أرقام إمام عاشور مع الزمالك

2023-01-30 الساعة 5:02
أبرز أرقام إمام عاشور مع الزمالك
المواطن - مروة نبيل

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يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إمام عاشور لخوض تجربة احترافية مع ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يوافق على رحيل عاشور

وأعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور عن تلقي إمام عاشور لعرض من نادي ميتلاند، وأبدى تمسكه باستمراره، إلا أن اللاعب فضل الاحتراف، مؤكدًا أنها فرصة جيدة بالنسبة له.

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إمام عاشور
عاشور – المصدر @ZSCOfficial

وسيكون عاشور ثاني لاعب مصري يحترف في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، حيث سبق ولعب في صفوفه النجم محمد زيدان خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2005.

وانطلق زيدان من ميتلاند للاحتراف في الدوري الألماني لكرة القدم من بوابة فيردر بريمن ثم ماينز، وهو ما يطمح عاشور لتكراره والتألق في رحلته الاحترافية.

امام عاشور
عاشور

إمام عاشور مع الزمالك

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من صفوف غزل المحلة، ليتألق بين صفوفه، ويصبح من أبرز اللاعبين في صفوفه، وينضم إلى المنتخب المصري.

امام عاشور
عاشور

وخاض عاشور صاحب الـ24 عامًا، 108 مباريات في جميع البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وساهم في تسجيل 26 هدفًا، حيث أحرز 15 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وساهم إمام عاشور في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري موسمي 2020/ 2021 و2021/ 2022، كما فاز بلقب كأس مصر في موسمي 2018/ 2019 و2020/ 2021.

إمام عاشور
عاشور

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