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قبل الانتقال إلى بشكتاش

أبرز أرقام فينسنت أبو بكر مع النصر

2023-01-21 الساعة 4:54
أبرز أرقام فينسنت أبو بكر مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل الرحيل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وكان نادي النصر قد أعلن عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن رحيل مهاجمه فينسنت أبو بكر، ووجه إليه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته القادمة.

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فينسنت أبو بكر مع بشكتاش
أبو بكر يخضع لفحوصات مع بشكتاش – المصدر @Besiktas

وأعلن نادي بشكتاش التركي عن تعاقده رسميًا مع الكاميروني أبو بكر، اليوم السبت، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد تجاوزه للفحوصات الطبية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فينسنت أبو بكر مع بشكتاش
أبو بكر أثناء توقيع العقود – المصدر @Besiktas

أرقام فينسنت أبو بكر

وانضم أبو بكر صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يونيو عام 2021، بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.

وخاض فينسنت أبو بكر 39 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جميع البطولات، بمعدل 2809 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث أحرز 13 هدفًا، وصنع 6 آخرين.

ولعب فينسنت أبو بكر 34 مباراة مع النصر في دوري المحترفين، وسجل 12 هدفًا وصنع 4 آخرين، ولعب مواجهتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقدم تمريرتين حاسمتين، وأحرز هدفًا خلال 3 لقاءات خاضها في دوري أبطال آسيا.

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @AlNassrFC

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