أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم

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كشف عماد الشريف، الخبير في الشؤون التعليمية، أبرز أسس تقييم الكوادر الإدارية بوزارة التعليم لمرتين في العام.
عماد الشريف – خبير في الشؤون التعليمية يكشف عن أبرز أسس تقييم الكوادر الإدارية بوزارة التعليم لمرتين في العام @3madalshareef#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AzwSx79u9Rقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2023
وقال الشريف خلال لقاء ببرنامج سيدتي: إن التقييم سيكون وفقًا لجدارات معينة ستتضمن بطاقة التقييم، من حيث المسؤولية والتعامل والتواصل إلى تحقيق النتائج، سيكون هناك تقييم مستمر للموظف بمقدار مرتين في العام.
وأردف: خلافًا لما كان سابقًا بوجود تقييم مرة واحدة في العام المالي، الآن سيكون هناك تقييم مستمر وفق البنود الخاصة بالتقييم.
وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على الجودة الإنتاجية، والكفاءة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية من الموظفين والموظفات بوزارة التعليم.