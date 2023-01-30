أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم

كشف عماد الشريف، الخبير في الشؤون التعليمية، أبرز أسس تقييم الكوادر الإدارية بوزارة التعليم لمرتين في العام.

مرتين في العام

وقال الشريف خلال لقاء ببرنامج سيدتي: إن التقييم سيكون وفقًا لجدارات معينة ستتضمن بطاقة التقييم، من حيث المسؤولية والتعامل والتواصل إلى تحقيق النتائج، سيكون هناك تقييم مستمر للموظف بمقدار مرتين في العام.

بنود خاصة

وأردف: خلافًا لما كان سابقًا بوجود تقييم مرة واحدة في العام المالي، الآن سيكون هناك تقييم مستمر وفق البنود الخاصة بالتقييم.

وأشار إلى أن ذلك سيؤثر على الجودة الإنتاجية، والكفاءة التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة عالية من الموظفين والموظفات بوزارة التعليم.