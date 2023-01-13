أبرز أعراض التهاب الجيوب الأنفية الفطري

يعاني العديد من الأشخاص من نزلات البرد وسيلان الأنف، وأحيانًا الحمى، في فصل الشتاء، وقد تعتقد أن بضعة أكواب من الزنجبيل أو شراب السعال أو استنشاق البخار أو العلاجات المنزلية ستعمل لصالحك، ولكن هناك أوقات لا تعمل فيها العلاجات المعتادة للسعال والبرد، هذا لأنه يمكن أن يكون أكثر من مجرد نزلة برد، حيث إن سيلان الأنف، والسعال، والبرد، والحمى هي بعض علامات التهاب الجيوب الأنفية الفطري، وفقًا لموقع Health.

أعراض

في حين أن سيلان الأنف والحمى والسعال والبرد قد يعني أنك مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية الفطري، فهناك المزيد من علامات التهاب الجيوب الأنفية الفطري التي يجب أن تعرفها.

– احتقان بالأنف

– ألم أو ضغط بالوجه

– رائحة كريهة في الأنف أو فقدان الرائحة

– نزيف الأنف

– تغيرات في لون الجلد مثل الشحوب أو الأسود قليلًا

– تنميل في وجهك

– انتفاخ الوجه، وخاصةً في الخدين أو الجفون.

التهاب الجيوب الفطري

التهاب الجيوب الأنفية الفطري هو عدوى في الجيوب الأنفية مرتبطة بالفطريات، يحدث ذلك عندما يكون هناك رد فعل تحسسي تجاه الفطريات داخل أنفك.

إذا لم تذهب إلى الطبيب وتعالج نفسك، فستمتلئ الجيوب بمخاط سميك وأورام أنفية (زوائد غير سرطانية ناعمة وغير مؤلمة على بطانة الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية) يمكن أن تتشكل.

المعرضون لخطر الإصابة

عدوى الجيوب الأنفية يمكن أن تصيب الجميع، إن الأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية الأنفية والأورام الحميدة والأنف غير الطبيعية هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، مما يجعله سببًا آخر للإقلاع عن التدخين.

التهاب الجيوب الأنفية: هذا نادر جدًّا، ويحدث عندما يطلق الجسم استجابة مناعية للفطريات. يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأنف وينتهي به الأمر بتدمير أنسجة الأنف.

علاج التهاب الجيوب الأنفية الفطري

إن بخاخات الأنف أو المحاليل تقلل تصريف الأنف وتزيل المهيجات والحساسية هناك أيضًا الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم أو عن طريق الحقن. ستساعد هذه الأدوية في تخفيف الالتهاب الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية الحاد.