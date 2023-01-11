أبرز الأسباب وراء عدم اجتياز المقابلة الشخصية

كشف المختص في الموارد البشرية خالد الحربي، أنه في بعض الأحيان يتم رفض المتقدم للوظيفة إذا كان يرتدي ملابس غالية أو مبالغًا فيها.

الأسباب

وأضاف خالد الحربي، في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، وقد يتم رفض المتقدم لوظيفة بسبب كشخة غالية أو ساعة يد بنصف راتب الوظيفة، لذلك أوصي بعدم بارتداء هذه الأدوات وخاصة عند التقدم للوظيفة، لأنها توحي بأن الشخص ليس بحاجة لهذه الوظيفة.

ممكن يرفضونك بسبب "الكشخة" أو "ساعة اليد".. خالد الحربي – مختص في الموارد البشرية : أحيانا يتم رفض المتقدم للوظيفة إذا كان لبسه غالي أو مبالغ فيه @alharbi_hr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d0l3vTKDvT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 11, 2023

وأكمل المختص في الموارد البشرية، أن تحضير المعلومات العامة عن الشركة والوظيفة مهم جدًّا قبل المقابلة الشخصية، مبينًا أن في حالة إذا كان الشخص يقدم على وظيفة في تخصصه، فيراعى أن يكون مستعدًّا للأسئلة خلال المقابلة الشخصية، فضلًا عن معرفة بعض المعلومات عن الشركة ونشاطها، ما يعطي انطباعًا جيدًا عن الشخص.

واختتم خالد الحربي، أن عدم الحاجة إلى تحضير كلام احترافي بل إجابة عامة مثل أنا مؤمن إيمانًا تامًّا بقدراتي التي تحتاجها أي شركة وأكون قيمة وإضافة لكم.