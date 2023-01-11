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منها ساعة اليد والملابس

أبرز الأسباب وراء عدم اجتياز المقابلة الشخصية

2023-01-11 الساعة 11:19
أبرز الأسباب وراء عدم اجتياز المقابلة الشخصية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص في الموارد البشرية خالد الحربي، أنه في بعض الأحيان يتم رفض المتقدم للوظيفة إذا كان يرتدي ملابس غالية أو مبالغًا فيها.

الأسباب

وأضاف خالد الحربي، في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، وقد يتم رفض المتقدم لوظيفة بسبب كشخة غالية أو ساعة يد بنصف راتب الوظيفة، لذلك أوصي بعدم بارتداء هذه الأدوات وخاصة عند التقدم للوظيفة، لأنها توحي بأن الشخص ليس بحاجة لهذه الوظيفة.

وأكمل المختص في الموارد البشرية، أن تحضير المعلومات العامة عن الشركة والوظيفة مهم جدًّا قبل المقابلة الشخصية، مبينًا أن في حالة إذا كان الشخص يقدم على وظيفة في تخصصه، فيراعى أن يكون مستعدًّا للأسئلة خلال المقابلة الشخصية، فضلًا عن معرفة بعض المعلومات عن الشركة ونشاطها، ما يعطي انطباعًا جيدًا عن الشخص.

واختتم خالد الحربي، أن عدم الحاجة إلى تحضير كلام احترافي بل إجابة عامة مثل أنا مؤمن إيمانًا تامًّا بقدراتي التي تحتاجها أي شركة وأكون قيمة وإضافة لكم.

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