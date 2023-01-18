أبرز الغائبين عن النصر والهلال أمام سان جيرمان

أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن مصير أخيه رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى تفاصيل الحجز بعد إتمام التقديم على الحج مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين وقيصرية الكتاب انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة الأسبوع المقبل 11 سدًا في الجوف بطاقة استيعابية تفوق 15 مليون متر مكعب
تترقب الجماهير مباراة فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.
ومن المقرر أن يلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ويتولى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قيادة فريق النجوم، وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.
وضمت قائمة النصر والهلال 22 لاعبًا من أبرز النجوم في صفوف الفريقين، إلا أن هناك العديد من الغيابات التي أثارت تساؤلات عديدة، ومن أبرزها، نجم العالمي، عبدالرحمن غريب.
ويغيب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر عن مباراة كأس موسم الرياض، حيث تُخيم حالة من الجدل بشأن مستقبله مع النصر، حيث أكدت تقارير رحيله بعد ضم رونالدو، قبل أن يتراجع العالمي عن رحيله.
كما يغيب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حارس المرمى عبدالله المعيوف، الكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، بجانب النيجيري أوديون إيغالو الذي يواصل أداء برنامجه الإعدادي بعد تعرضه لإصابة.