أبرز الغائبين عن النصر والهلال أمام سان جيرمان

تترقب الجماهير مباراة فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

مواجهة قوية بكأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويتولى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قيادة فريق النجوم، وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

أبرز الغائبين عن النصر والهلال

وضمت قائمة النصر والهلال 22 لاعبًا من أبرز النجوم في صفوف الفريقين، إلا أن هناك العديد من الغيابات التي أثارت تساؤلات عديدة، ومن أبرزها، نجم العالمي، عبدالرحمن غريب.

ويغيب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر عن مباراة كأس موسم الرياض، حيث تُخيم حالة من الجدل بشأن مستقبله مع النصر، حيث أكدت تقارير رحيله بعد ضم رونالدو، قبل أن يتراجع العالمي عن رحيله.

كما يغيب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حارس المرمى عبدالله المعيوف، الكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، بجانب النيجيري أوديون إيغالو الذي يواصل أداء برنامجه الإعدادي بعد تعرضه لإصابة.