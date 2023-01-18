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ضمن منافسات كأس موسم الرياض

أبرز الغائبين عن النصر والهلال أمام سان جيرمان

2023-01-18 الساعة 3:08
أبرز الغائبين عن النصر والهلال أمام سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة فريق النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

مواجهة قوية بكأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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ويتولى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قيادة فريق النجوم، وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

أبرز الغائبين عن النصر والهلال

وضمت قائمة النصر والهلال 22 لاعبًا من أبرز النجوم في صفوف الفريقين، إلا أن هناك العديد من الغيابات التي أثارت تساؤلات عديدة، ومن أبرزها، نجم العالمي، عبدالرحمن غريب.

قائمة النصر والهلال
قائمة النصر والهلال

ويغيب المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر عن مباراة كأس موسم الرياض، حيث تُخيم حالة من الجدل بشأن مستقبله مع النصر، حيث أكدت تقارير رحيله بعد ضم رونالدو، قبل أن يتراجع العالمي عن رحيله.

فينسبنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @AlNassrFC

كما يغيب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حارس المرمى عبدالله المعيوف، الكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي ميشيل ديلغادو، بجانب النيجيري أوديون إيغالو الذي يواصل أداء برنامجه الإعدادي بعد تعرضه لإصابة.

إيغالو
إيغالو – المصدر @SPL

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