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منها تسخين العضلة بالكمادة الدافئة

أبرز طرق علاج آلام فقرات الظهر

2023-01-04 الساعة 12:29
أبرز طرق علاج آلام فقرات الظهر
المواطن - فريق التحرير

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شرح استشاري العمود الفقري الدكتور فواز المطيري، أبرز الوسائل التي يمكن من خلالها علاج آلام فقرات الظهر.

وسائل العلاج

وقال الدكتور فواز المطيري، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا، الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية: إنه يمكن علاج آلام فقرات الظهر من خلال التمرينات الرياضية، وكذلك من خلال تسخين العضلة بالكمادة الدافئة في البيت لمدة ربع ساعة فقط.

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وأشار المطيري إلى أنه يمكن علاج هذه الآلام أيضًا من خلال عدة وسائل باستخدام العلاج الطبيعي، مثل التمارين اليدوية، والعلاج بالذبذبات الكهربائية، والإبر الجافة، ومختلف العلاجات الموجودة بالعلاج الطبيعي.

واختتم استشاري العمود الفقري، أن العلاج يستغرق من 6- 8 جلسات، لمدة شهر أو شهرين من التمارين وتقوية العضلات.

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