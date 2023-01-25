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يمنح الفم رائحة ذكية

أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات

2023-01-25 الساعة 11:50
أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات
المواطن - فريق التحرير

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أشارت الدكتورة أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية، إلى فوائد مضغ الهيل، موضحة أنه عبارة عن حبوب وبداخله حبوب صغيرة عبارة عن زيوت عطرية.

فوائد جمة

وقالت كنانة خلال لقاء لها مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: الهيل يعتبر من فئة الزنجبيل، ويتم استخدامه نظرًا لفوائده للجهاز الهضمي؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، ومواد مضادة للالتهابات، كما أنه مفيد لصحة الفم أيضًا، حيث تمنح الفم رائحة ذكية.

وتابعت: الهيل من المواد التي يمكن استخدامها مع الطعام الحلو والطعام المالح، ووجوده في حياتنا أصبح طبيعي وعادي، ولكن المشكلة في الكميات الكبيرة.

تعالج الأمعاء

وكان الدكتور محسن نادي قد كتب عبر حسابه على تويتر: مضغ حبة من الهيل تفيد في علاج تلبكات الأمعاء وحالات القولون العصبي يخفف من أعراض نزلات البرد والسعال ومفيد في حالات التهابات الشعب الهوائية ومفيد في علاج تقرحات الفم واحتقان الزور يساعد في علاج التهابات المسالك وفاتح للشهية ويذهب الغازات وأصوات البطن.

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