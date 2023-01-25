أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات تعليم الزلفي: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا ملتقى في مدارس الرياض لتهيئة الطلاب لسوق العمل لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم ساوثهامبتون
أشارت الدكتورة أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية، إلى فوائد مضغ الهيل، موضحة أنه عبارة عن حبوب وبداخله حبوب صغيرة عبارة عن زيوت عطرية.
تعليق أمل كنانة – أخصائية تغذية علاجية على تغريدة دكتور محسن نادي حول فوائد الهيل @amalkenanah@arabaltmed#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xs9GfF6wWxقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 25, 2023
وقالت كنانة خلال لقاء لها مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: الهيل يعتبر من فئة الزنجبيل، ويتم استخدامه نظرًا لفوائده للجهاز الهضمي؛ لأنه يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، ومواد مضادة للالتهابات، كما أنه مفيد لصحة الفم أيضًا، حيث تمنح الفم رائحة ذكية.
وتابعت: الهيل من المواد التي يمكن استخدامها مع الطعام الحلو والطعام المالح، ووجوده في حياتنا أصبح طبيعي وعادي، ولكن المشكلة في الكميات الكبيرة.
وكان الدكتور محسن نادي قد كتب عبر حسابه على تويتر: مضغ حبة من الهيل تفيد في علاج تلبكات الأمعاء وحالات القولون العصبي يخفف من أعراض نزلات البرد والسعال ومفيد في حالات التهابات الشعب الهوائية ومفيد في علاج تقرحات الفم واحتقان الزور يساعد في علاج التهابات المسالك وفاتح للشهية ويذهب الغازات وأصوات البطن.