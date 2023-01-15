أبرز محطات في مسيرة شايع النفيسة

يملك الراحل شايع النفيسة نجم الكرة السعودية ونادي الكوكب الأسبق، مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي ونادي الكوكب.

مسيرة النفيسة مع الكوكب والأخضر

النفيسة وُلد في 20 مارس من عام 1962 ميلاديًا في محافظة الخرج، وانضم إلى نادي الكوكب في سن الـ 15 ومثل الفريق الكروي الأول بعد عام، حيث قضى كامل مسيرته في نادي الكوكب ورفض العديد من العروض من كبار الأندية السعودية مثل الهلال والنصر.

ولعب النفيسة مع نادي الكوكب خلال الفترة من 1978 إلى 1991، واعتزل في سن الـ28 عامًا بسبب إصاباته المتكررة.

وعلى المستوى الدولي، مثّل النفيسة المنتخب السعودي لمدة 6 سنوات خلال الفترة من 1980 إلى 1986.

وخلال 6 سنوات، لعب النفيسة 33 مباراة، سجل خلالهم 20 هدفًا على المستوى الدولي.

ويملك شايع النفيسة العديد من الأهداف التي لا تُنسى من قبل جماهير الأخضر، حيث أحرز الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك الصين في نهائي كأس أمم آسيا عام 1984، كما سجل هدفًا في شباك منتخب كوريا الجنوبية في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 1984، حيث فاز المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-4.

كما سجل هدفًا مميزًا من قبل في شباك منتخب الكويت في كأس الخليج في عُمان بعام 1984 وبعدها بعامين، سجل هدفًا في شباك منتخب قطر في دورة كأس الخليج عام 1986.

الوسط الرياضي ينعي شايع النفيسة

وتفاجأت الجماهير اليوم بخبر وفاة شايع النفيسة عن عمر يُناهز 61 عامًا، وأكدت تقارير تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسيصلى عليه، يوم غد الاثنين، في محافظة الخرج.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بيانًا رسميًا قدم من خلاله خالص التعازي والمواساة لعائلة النفيسة.

وقال المسحل: “نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب قدم الكثير للكرة السعودية، وكان مثالًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز، ومساهمًا في عدد من الإنجازات الرياضية”.

وتابع المسحل بيانه قائلًا: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.