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أبرز 10 أخبار في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 24 يناير

2023-01-25 الساعة 12:29
أبرز 10 أخبار في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 24 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 24 يناير.

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