أبرز 10 أخبار في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 24 يناير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 24 يناير.
مجلس الوزراء : تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة عام
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي
إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب حافلة بالمخواة
السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة
الصندوق العقاري : توفير التمويل لـ684 ألف أسرة بقيمة 674 مليار ريال
شؤون الحرمين تعلن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل
الجامعات السعودية ضمن أفضل 500 حول العالم
الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب
أول ظهور لـ فايز المالكي بعد قسطرة القلب: أنا بخير