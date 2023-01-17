أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة

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أتاحت منصة أبشر، خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما لإنجاز معاملات أفراد الأسرة.
وحسب ما ذكرته منصة أبشر عبر إنفوجراف صادر عنها، تُمكن هذه الخدمة أحد الأطراف “الوالد أو الوالدة” من الموافقة على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة لمن هم دون 18 عامًا، من ضمنها إصدار أو تجديد الجواز، وإصدار تصريح السفر.
وبشأن آلية طريقة الدخول للخدمة، أوضحت أبشر أنها تتمثل في 3 خطوات هي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار الجوازات
3- اختيار اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت في وقت سابق اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني، وأتاحت تجديده للتابعين ممن هم أقل من عمر 21 عامًا، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).
وأشارت “الجوازات” إلى أن هذه المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر، ويمكن للمواطن الاستفادة من هاتين الخدمتين أثناء إصدار وتجديد جواز سفره والتابعين له.