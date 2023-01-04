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منتخب الكويت الأكثر تتويجًا

أبطال كأس الخليج قبل النسخة الـ25

2023-01-04 الساعة 5:52
أبطال كأس الخليج قبل النسخة الـ25
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وسط صراع قوي من أجل الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب.

خليجي 25

وستُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير الجاري، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

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وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

أبطال كأس الخليج

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

المنتخب الكويتي بطل كأس الخليج 2010
جانب من تتويج الكويت – المصدر agcff

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، ونال المركز الثاني في 7 نسخ، وهي؛ 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014 و2019.

المنتخب السعودي بطل كأس الخليج 2003
جانب من تتويج السعودية – المصدر agcff

وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت المركز الثاني عامي 1976 و2013، وناله منتخب قطر أعوام 1992، 2004 و2014، وحل وصيفًا في 1984، 1990، 1996 و2002.

المنتخب العراقي بطل كأس الخليج 1988
جانب من تتويج العراق- المصدر agcff

وتمكن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وحل وصيفًا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصدت المركز الثاني في 2004 و2007.

المنتخب العماني بطل كأس الخليج 2017
جانب من تتويج عمان- المصدر agcff

وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019، وحل وصيفًا 4 مرات في أعوام 1970، 1982، 1992 و2003.

المنتخب البحريني بطل كأس الخليج 2019
جانب من تتويج البحرين – المصدر agcff

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