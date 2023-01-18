أبطال كأس السوبر الإيطالي قبل مباراة الأربعاء

يتنافس فريقا ميلان وجاره الإنتر مساء اليوم الأربعاء على نيل بطولة كأس السوبر الإيطالي 2022 في الرياض.

تاريخ كأس السوبر الإيطالي

بدأت البطولة لأول مرة في عام 1988، وكان أول بطل للمسابقة هو فريق ميلان بعد فوزه على نادي سامبدوريا بثلاثية مقابل هدف.

وخلال 35 عامًا من البطولة، فاز ميلان بالبطولة 7 مرات وإنتر ميلان 6 مرات، بينما حقق يوفنتوس اللقب في 9 مناسبات ولاتسيو 5 مرات ونابولي مرتين وروما مرتين وسامبدوريا مرة، وبارما مرة واحدة، وفيورنتينا مرة واحدة.

وستكون مباراة اليوم الأربعاء بين ميلان وإنتر ميلان هي النسخة رقم 35 من بطولة السوبر الإيطالي منذ انطلاقها في عام 1988.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , AD SPORTS 2 HD , AD SPORTS 2 HD , STARZ PLAY APP”.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الذي أُقيم عليه نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وفاز برشلونة باللقب عقب الفوز على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

ويدخل ميلان، المباراة بوصفه بطل الدوري الإيطالي موسم 2021/2022، أما إنتر ميلان فيدخل مواجهة السوبر الإيطالي اليوم بوصفه بطل كأس إيطاليا لموسم 2021/ 2022، كما تُوج أيضًا بالسوبر الإيطالي لعام 2021.

وسبق لبعض الدول العربية، استضافة مباراة السوبر الإيطالي حيث كانت المرة الأولى في ليبيا في عام 2002 بين يوفنتوس وبارما وفاز الأول باللقب، أما المرة الثانية فكانت في قطر في عام 2014 وفاز نابولي على يوفنتوس وقتها.

المرة الثالثة كانت في قطر في عام 2016 وفاز ميلان بلقب السوبر، المرة الرابعة كانت في السعودية في عام 2019 وفاز اليوفي باللقب على حساب ميلان.

المرة الخامسة كانت في السعودية قبل 3 أعوام وفاز لاتسيو باللقب على حساب يوفنتوس.

ويُقام كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الثالثة.