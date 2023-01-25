أبطال كأس السوبر السعودي قبل مباراتي الغد

ينطلق مساء غدٍ الخميس، النظام الجديد في بطولة كأس السوبر السعودي الذي يضم للمرة الأولى 4 أندية، حيث يلعب كل ناديين ضد بعضهما البعض في دور نصف النهائي، على غرار بطولة كأس السوبر الإسباني.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والفيحاء في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض وتُنقل عبر قنوات SSC1 HD , SSC1 SD , SHAHID VIP.

المباراة الثانية بين فريقي النصر والاتحاد وتنطلق مساء غدٍ أيضًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض حيث تُنقل عبر قنوات SSC 1 HD , SSC1 SD , SHAHID VIP.

8 نسخ من كأس السوبر السعودي

وأُقيمت 8 نسخ من بطولة السوبر، حيث كانت البداية في عام 2013 بفوز الفتح على الاتحاد.

وفي نسخة عام 2014، فاز الشباب باللقب على حساب جاره النصر، وفي عام 2015 فاز الهلال باللقب على حساب النصر.

وفي عام 2016 فاز الأهلي باللقب على حساب الهلال، بينما في عام 2018 فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

أما في عام 2019، فاز النصر على التعاون وحقق اللقب، وفي نسخة عام 2020، فاز النصر أيضًا باللقب على حساب الهلال.

وفي عام 2021 فاز الهلال على الفيصلي وحقق اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

وسيقام نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الأحد المقبل حيث ينطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.