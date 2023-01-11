أبل تبدأ إنتاج نسخة صوتية من كتب منشورة عبر الذكاء الاصطناعي

يعتزم متجر الكتب الرقمية أبل بوكس إنتاج نسخة مسموعة من كتب منشورة بالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تستبدل الصوت البشري بآخر آلي.

اعتراض كبير

خطوة أبل قوبلت باعتراض كبير من قبل المعلقين الصوتيين بعد أن باتت التكنولوجيا تهدد مصدر رزقهم.

إذ طوّر متجر الكتب الرقمية “أبل بوكس” حتى الآن أربعة أصوات رواة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في إنتاج نسخة مسموعة من كتب رومانسية وخيالية، بالإضافة إلى الكتب الواقعية وكتب تطوير الذات.

أبل بررت خطوتها بأن إنتاج كتاب مسموع بصوت بشري يستغرق أسابيع ويكلف الناشر آلاف الدولارات.

خطوة أبل عرضتها لانتقادات ويتوقع أن تثير خطوتها رفضًا مطلقًا من قبل المعلقين الصوتيين.

وقال خبراء: إن أبل استغلت شعبية الكتب المسموعة التي تنامت السنوات الماضية.

وقفزت مبيعاتها العام الماضي إلى 25 بالمائة لتصل قيمة أرباح هذا القطاع إلى أكثر من مليار دولار.

ويتوقع القائمون على شركات الكتب الصوتية أن تصل أرباح هذا القطاع لأكثر من خمسة وثلاثين مليار دولار بحلول ألفين وثلاثين.

وفي هذا الإطار قال الراوي والمعلق الصوتي، سمعان فرزلي، لـ”سكاي نيوز عربية”: عمالقة التكنولوجيا شركات ربحية، تبحث عن أسواق تحقق لها المزيد من الربح. والمستمع من أكثر المتضررين، لأن صوت الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يجاري الصوت البشري بأحاسيسه.

وأضاف: لا يمكن تطبيق صوت الذكاء الصناعي على كل أنواع الكتب، فهناك كتب تطلب حالة انفعالية معينة من الملقي. ونحن في خضم التطور التكنولوجي، ولكن يجب على المخترعين ألا يكونوا مأسورين بتلك الاختراعات.