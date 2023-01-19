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بناء على قرار اتخذته الشركة في عام 2020

أبل تطرح كمبيوتر شخصيًّا بمعالجات إم 2 الجديدة

2023-01-19 الساعة 1:55
أبل تطرح كمبيوتر شخصيًّا بمعالجات إم 2 الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة أبل عن أجهزة ماك بوك تعمل برقائق المعالجات الجديدة الأسرع إم2 برو وإم2 ماكس في طرح مفاجئ قبل أسابيع من الموعد المعتاد لعملاق التكنولوجيا.

قرار الشركة

وجاء طرح أجهزة الكمبيوتر الشخصي الجديدة التي تستخدم أحدث إصدارات أبل من رقائق إم2، التي طرحتها لأول مرة العام الماضي، بناء على قرار اتخذته الشركة في عام 2020 باستخدام أشباه موصلات من تصميمها بعد الاعتماد على تكنولوجيا “إنتل” لمدة 15 عامًا.

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ويبدأ سعر جهاز ماك الصغير الجديد من 599 دولارًا، وسيكون متاحًا اعتبارًا من 24 يناير. ويبدأ سعر أجهزة ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة والمزودة بأحدث الرقائق من 1999 دولارًا، بالمقارنة مع 1299 دولارا للطراز مقاس 13 بوصة المزود برقاقة “إم2”.

مميزات

وكشفت أبل أن الجهاز المزود برقاقة “إم2 برو” الجديدة به أشباه موصلات أكثر من الجهاز “إم1 برو” بنسبة 20% تقريبًا ويحتوي على مثلي الكمية الموجودة في جهاز “إم2: مما يساعد برامج مثل أدوبي فوتوشوب على تشغيل الأحمال الثقيلة “أسرع من أي وقت مضى”.

وعادة ما تقيم أبل أول مؤتمراتها في العام في مارس حيث تطرح أجهزة “آي ماك” وكمالياتها. وذكرت “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق أن مؤتمر أبل المقرر في ربيع هذا العام قد يشهد تدشين نظارة الواقع المعزز التي طال انتظارها.

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