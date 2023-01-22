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قبل مباراته ضد الهلال

أبها لا يتعادل خارج ملعبه

2023-01-22 الساعة 5:51
أبها لا يتعادل خارج ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة اليوم بالجولة الـ14

ويحل أبها ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد زعيم الجنوب في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

أبها - سعد بقير
لاعبو الفريق – المصدر spl

أبها يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أداء جيدًا خارج ملعبه في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث خاض 6 مباريات، ولم يتعادل في أي لقاء، حيث خسر 3 مرات، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات.

أبها في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بصعوبة ضد الوحدة بهدف دون رد، وأمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، بجانب خسارته بثلاثة ضد الفتح، وفاز خارج ملعبه أمام التعاون والباطن بنتيجة 3/1، والعدالة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمصالحة الجماهير ومواصلة انتفاضته؛ بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد تغلبه على العدالة بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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