أبها لا يتعادل خارج ملعبه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة اليوم بالجولة الـ14

ويحل أبها ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد زعيم الجنوب في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

أبها يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أداء جيدًا خارج ملعبه في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث خاض 6 مباريات، ولم يتعادل في أي لقاء، حيث خسر 3 مرات، ونجح في تحقيق الفوز 3 مرات.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بصعوبة ضد الوحدة بهدف دون رد، وأمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، بجانب خسارته بثلاثة ضد الفتح، وفاز خارج ملعبه أمام التعاون والباطن بنتيجة 3/1، والعدالة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمصالحة الجماهير ومواصلة انتفاضته؛ بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد تغلبه على العدالة بهدفين دون رد في الجولة الماضية.