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في الجولة الـ13 من دوري روشن

أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية

2023-01-13 الساعة 6:47
أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي أبها في الفوز على نادي ضمك بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكان فاروق شافعي تقدم لنادي ضمك بالدقيقة الـ14.

وفي الشوط الثاني، عاد زعيم الجنوب بإحرازه لهدفين عبر كل من نواف عامر وصالح العمري في الدقيقتين الـ55 والـ90.

أبها وضمك

وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد الفوز 19 نقطة في المركز السادس، بعد أن كان خسر من الاتحاد والاتفاق في الجولتين الـ11 والـ12، بينما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الثامن.

أبها وضمك

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