أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي أبها في الفوز على نادي ضمك بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بهدفي الصعدي والعمري أبها يقفز إلى المركز السادس 🔝
• شاهد أهداف المباراة ⬇️#أبها_ضمك | #SSC pic.twitter.com/8eKtG0rY1k
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 13, 2023
وكان فاروق شافعي تقدم لنادي ضمك بالدقيقة الـ14.
وفي الشوط الثاني، عاد زعيم الجنوب بإحرازه لهدفين عبر كل من نواف عامر وصالح العمري في الدقيقتين الـ55 والـ90.
وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد الفوز 19 نقطة في المركز السادس، بعد أن كان خسر من الاتحاد والاتفاق في الجولتين الـ11 والـ12، بينما تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز الثامن.