Icon

صرخات الرعب على متن طائرة أمريكية كادت تتسبب في كارثة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفلك Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي Icon مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن الاستقبال Icon نونو سانتو مرشح لتدريب وست هام Icon منتخب العراق لنهائي خليجي 25 Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال في ضحايا الطائرة المنكوبة Icon بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة Icon الغذاء والدواء توضح حقيقة اكتشاف الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته في معسكر القاهرة

أبها يعلن خضوع حسن القيد لجراحة ناجحة

2023-01-16 الساعة 5:55
أبها يعلن خضوع حسن القيد لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي أبها، اليوم الاثنين، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن القيد لعملية الرباط الصليبي بنجاح.

حسن القيد يخضع لجراحة

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسن القيد أجرى، ظهر اليوم، عملية في الرباط الصليبي بنجاح، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، وتمنى له العودة بشكل أقوى.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مواطن نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في قلوة

Img

الشباب والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

وكان حسن القيد صاحب الـ24 عامًا، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الودية ضد نظيره إنبي المصري في المعسكر الذي أُقيم في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

وشارك حسن القيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 6 مباريات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بينهم مواجهة واحدة بشكل أساسي، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة.

حسن القيد
القيد – المصدر @abhaFC

أبها في دوري روشن هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة