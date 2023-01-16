أبها يعلن خضوع حسن القيد لجراحة ناجحة

أعلن نادي أبها، اليوم الاثنين، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسن القيد لعملية الرباط الصليبي بنجاح.

حسن القيد يخضع لجراحة

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حسن القيد أجرى، ظهر اليوم، عملية في الرباط الصليبي بنجاح، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، وتمنى له العودة بشكل أقوى.

وكان حسن القيد صاحب الـ24 عامًا، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الودية ضد نظيره إنبي المصري في المعسكر الذي أُقيم في القاهرة شهر نوفمبر الماضي.

وشارك حسن القيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 6 مباريات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بينهم مواجهة واحدة بشكل أساسي، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة.

أبها في دوري روشن هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.