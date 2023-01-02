أب سوري يزوج ابنتيه بمهر أقل من دولار

زَوًج رب أسرة سوري كلتا ابنتيه بمهر قيمته أقل من دولار أمريكي واحد، فحصل على إشادة واسعة، في نطاق المجتمع الذي يعيش فيه بشمال شرق سوريا.

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وكشفت وكالة رووداو بأن رجلاً يدعى إبراهيم العلو (47 عامًا)، من مدينة الحسكة، أقدم على تزويج ابنتيه، بمهر قيمته أقل من دولار أمريكي واحد.

وحول غايته من خطوته، قال العلو إن “الفكرة تسهيل أمر الزواج، وقد دفعني الوازع الديني إلى ذلك، حيث أردت تزويج ابنتي لشاب ذي خلق، دون الاكتراث لوضعه المادي، بالإضافة إلى تشجيع الآخرين على خفض المهور، لتخفيف ثقل المطالب على كاهل الشبان الراغبين في الزواج”.

وساهمت هذه الخطوة، في تشجيع شقيق إبراهيم وابن عم له، على تزويج بناتهم بنفس الطريقة دون شروط.

وأفادت إسراء إبراهيم العلو، التي أنهت دراستها الثانوية، أنها تزوجت دون إقامة حفل زواج بمهر ألف ليرة سورية، مؤكدة أنها “لم تكن مجبرة” على الزواج.

ولفتت إلى أن هذه التجربة “لم تؤثر” على علاقتها مع زوجها الحالي، كاشفة أنها تلقت العديد من الانتقادات من المجتمع النسوي، كونهن لم يتقبلن الفكرة. كما أكدت شقيقتها دعاء، عدم إجبارها على الزواج.