Icon

وزير الشؤون الإسلامية: لماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟! Icon وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات Icon مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة Icon سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول Icon وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن Icon حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق Icon توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق Icon تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن حفلات موسم الرياض 2022

أجواء الشتاء الممطرة تتزين مع إعلان ليلة عبد المجيد

2023-01-04 الساعة 12:55
أجواء الشتاء الممطرة تتزين مع إعلان ليلة عبد المجيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحتضن موسم الرياض ليلة غنائية طربية متجددة في تفاصيلها ومختلفة في حضورها، يسافر بها الفنان عبدالمجيد عبدالله مع جمهوره لفوق الخيال، ويواصل فيها تجديد نشاطه الموسيقي بالعطاء الذي لا ينضب في مكامن الإبداع، وتشكل مشاركته امتدادًا لنجاحاته في الساحة الفنية.

في ليلته الفنية رسم عبدالمجيد البسمة على محيا جمهوره ومحبيه في الوطن العربي طيلة 42 عامًا، لتكون ليلة خيالية لمحبيه، ويتجدد اللقاء على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي في 12 يناير الجاري.

قد يهمّك أيضاً
Img

نقل شطب السجل التجاري إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

Img

صحيفة بريطانية: انتصار ساحر لـ الرياضة السعودية في 2022

ليلة عبد المجيد

وجمع عبدالمجيد في ثنايا أعماله حلو المحاسن والإحساس المرهف لينعم جمهوره بنغم طربي متميز في ليلة من ليالي الشتاء الباردة بموسم الرياض 2022، المزدانة بطلاقة الربيع وصوت المطر، ليصل صوته ومشاعره تجاه الأغنية السعودية جميع الأقطار العربية التي شكل بها شعبية جماهيرية مكنته من الوصول إلى القمة والانفراد.

وتميزت ليلة عبدالمجيد الموسيقية بجميل اللحن وعذب الكلمة التي أصبحت مرافقة له طيلة مسيرته الفنية المفعمة بالحنين والوجدان التي خلدها في الأغنية السعودية والخليجية، وستحظى ليلة عبدالمجيد بأوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وبتصاميم منفردة بطابع فني على خشبة المسرح التي ستكتسي بحضور جماهيري كبير ليرسم لوحة فنية بطابع شاعري.

ذكريات لا تنسى

وشكّل عبدالمجيد ذكريات لا تنسى ضمن حفلات موسم الرياض 2021 العام الماضي، إذ وثّق بها أضخم عقود رعاية لفنان بالشرق الأوسط، وأصبحت بوابة عودته لخشبة المسرح بعد غياب سنين، لينطلق من جديد في حفلاته الغنائية، ومسيرته الفنية، وإطلالاته لإسعاد جمهوره، ويربط عبدالمجيد من خلال حفلته المقبلة الماضي بالحاضر، ليجدد توهجه الفني ضمن الحفلات الغنائية في موسم الرياض 2022، معلنًا انطلاقة عامه الجديد 2023 بحفل كبير يفوق الخيال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم