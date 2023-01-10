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بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أجواء ربيعية استثنائية في الحدود الشمالية

2023-01-10 الساعة 4:30
أجواء ربيعية استثنائية في الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الحدود الشمالية أجواء ربيعية وتحولت إلى واحة خضراء بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها خلال الأيام الماضية.

أجواء ربيعية

ونشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور ترصد أجواء المنطقة التي ظهرت بأجواء ربيعية، حيث الطقس المشمس والأرض المكسوة بالأخضر وسط الجمال، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت أمس تحذيرًا لأهالي الحدود الشمالية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى مساء الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

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