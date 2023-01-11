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إقبال كبير من الزوار

أجواء شتوية مميزة في ليالي الدرعية بعدسة “المواطن”

2023-01-11 الساعة 1:04
أجواء شتوية مميزة في ليالي الدرعية بعدسة “المواطن”
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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وثقت عدسة “المواطن” الأجواء الشتوية في ليالي الدرعية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار من عشاق الطرب والموسيقى والفنون وتذوق المأكولات المتنوعة وتجارب التسوق الراقية، وذلك في قلب الدرعية التاريخية، في أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.

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تذوق أشهى المأكولات

واستمتع الجمهور، في “ليالي الدرعية” بتجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، حيث وفرت لهم متعة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، فيما يشتمل حجز المطاعم على الدخول للاستمتاع بفعاليات ليالي الدرعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.

 

 

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