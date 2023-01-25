أجواء ماطرة على الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

المناطق المتأثرة

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة (العاصمة الرياض، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات)، على أن تبدأ اليوم في الساعة 4.30 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 2 من ظهر يوم غد الخميس.

سحب رعدية

وفي سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تكون سحب بعضها ممطر وبعضها رعدي بداية من ظهر اليوم الأربعاء، تمر من جنوب حائل إلى الرياض مرورًا بالقصيم وأجزاء من الشرقية والإمارات وعُمان.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.