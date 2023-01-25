أجواء ماطرة على الرياض وتوقعات باستمرارها للغد استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة رقم استثنائي ينتظر حمدالله في السوبر السعودي تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 35 الفحم يودي بحياة 3 أشخاص غرب حفر الباطن طيران ناس يناقش سبل تعزيز نمو الطيران والسياحة بالمملكة في ملتقى “جَمعة طيران” عصابة السلب بدراجات نارية مسروقة في قبضة شرطة الرياض نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030 موقع أمريكي: الدرعية إحدى وجهات الجذب السياحي العالمية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.
وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تشمل الحالة (العاصمة الرياض، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، مرات)، على أن تبدأ اليوم في الساعة 4.30 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 2 من ظهر يوم غد الخميس.
وفي سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” تكون سحب بعضها ممطر وبعضها رعدي بداية من ظهر اليوم الأربعاء، تمر من جنوب حائل إلى الرياض مرورًا بالقصيم وأجزاء من الشرقية والإمارات وعُمان.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.