أجواء ماطرة واستمتاع واضح في بوليفارد وورلد

شهدت منطقة بوليفارد وورلد، ضمن موسم الرياض، اليوم الاثنين، أجواء شتوية ماطرة وإقبالًا رغم الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ونشر موسم الرياض عبر تويتر، لقطات لأمطار الرياض في بوليفارد وورلد، وعلق عليها بالقول: “زوارنا مبسوطين وعايشين آخر مراحل الروقان داخل”.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.