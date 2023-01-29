أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أجواء مستقرة على معظم المملكة وضباب وغيوم بـ 5 مناطق توقعات بعودة الدفء مع الحالة الممطرة على معظم المناطق أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير السعودية تجد موطئ قدم قوي وطموح لها في مجال صناعة أفلام هوليوود أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.
بينما تشهد الأمواج ارتفاعًا من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى أكثر من ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .