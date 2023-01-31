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يحتاج إلى عصا للمشي

أحدث ظهور لهوجان بعد أنباء إصابته بالشلل

2023-01-31 الساعة 10:18
أحدث ظهور لهوجان بعد أنباء إصابته بالشلل
المواطن - فريق التحرير

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نفت صحيفة الماركا الإسبانية، إصابة المصارع العالمي بشلل نصفي، لكنها أكدت أنه يحتاج إلى عصا للمشي.

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أحدث ظهور

وردًا على الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع، قام المصارع والممثل الأمريكي هوجان، بطمأنة جمهوره حول العالم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك هولك هوجان صورة لنفسه في حدث ليلة أمس الإثنين، وبدا أنه يقف دون مساعدة، ممسكًا بميكروفون مما يشير إلى أنه يتعافى، حسب ديلي ميل.

شائعات

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، أخبار تفيد بإصابة المصارع هولك هوجان بشلل نصفي.

وبحسب ديلي ميل، قال أحد أصدقاء هوجان إنه فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده بعد جراحة في الظهر واضطر إلى استخدام عصا للتجول.

ولفت الموقع إلى أن هوجان، صاحب الـ69 عامًا، والذي يُدعى قانونيًا تيري جين بوليا، خضع لعملية غير معروفة حيث تمت إزالة الأعصاب من ظهره.

وفي هذا الصدد، كشف أسطورة  WWE، كورت أنجل، عن مرض صديقه خلال بودكاست الأسبوع الماضي، وأوضح إنه لا يستطيع أن يشعر بأي شيء تحت الخصر، لكنه يسير الآن بعصا، مما يشير إلى أنه لا يزال يستخدم ساقيه.

وأضاف: لقد قُطعت الأعصاب من الجزء السفلي من جسده، ولا يستطيع أن يشعر بأسفل جسده، لذلك عليه أن يستخدم عصاه للتجول.

واختتم: كنت أعتقد أنه كان يستخدم العصا لأنه يعاني من ألم في ظهره، لكنه ليس لديه أي ألم، وليس لديه أي شيء على الإطلاق، إنه لا يشعر بأي شيء.

 

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