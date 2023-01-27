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الشرطة تكثف جهودها للبحث عن المتهمة

أحد أقارب المبتعث السعودي الوليد الغريبي: المتهمة مدمنة مخدرات

2023-01-27 الساعة 12:10
أحد أقارب المبتعث السعودي الوليد الغريبي: المتهمة مدمنة مخدرات
المواطن - فريق التحرير

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روى أحد أقارب المبتعث الوليد الغريبي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته، داعيًا الله أن يرحمه ويتقبله من الشهداء.

تفاصيل الوفاة

وقال أحد أقارب الغريبي في فيديو رائج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن في شهر مايو الماضي تخرج 3 شباب حيث كانوا رفاق الوليد الغريبي في السكن، وبعد ذلك ظل الغريبي بمفرده.

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وتابع: فكر الغريبي أن يبحث عن سكن بديل فذهب إلى سكن الجامعة خلال فترة الصيف، لكن اضطر بعدها إلى البحث عن سكن آخر مناسب حيث أبلغته الجامعة بأن هناك طلبة حاجزين السكن قبله.

استطرد: اتجه الغريبي إلى السكن في إحدى الفلل كسكن مشترك مع آخرين، حيث ‘أن الفلة تتكون من 9 غرف كل شخص غرفة، فيما تظل دورة المياه مشتركة لجميع الساكنين.

المتهمة مدمنة مخدرات

وأشار أحد أقارب الراحل إلى أن إحدى الفتيات ذات الـ 19 عامًا كانت رفقته في السكن هي من طعتنه في رقبته حيث إنها مدمنة مخدرات، مطالبًا بأن تنال أقصى الجزاء نظير فعلتها.

ودعا الشاب أن يرحم الله الغريبي ويتقبله من الشهداء، فيما طالب عدد من المواطنين على موقع تويتر بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، مقتل المبتعث الوليد الغريبي 25 سنة، في حادث طعن على يد سيدة، فيما تكثف شرطة مدينة فلادليفيا بولاية بنسلفانيا جهودها للعثور على المتهمة.

وكشفت الشرطة عن هوية المتهمة بأنها سيدة من جورجيا تدعى ماري رودريجز – 19 سنة، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي داخل حمام الطابق الثالث بالمبنى رقم 300 بشارع هانسبيري، مؤكدة أنها تعرفت على ضحية الطعن، وهو طالب سعودي يدعى الوليد الغريبي، حسبما نقلت صحيفة سي بي إس الأمريكية.

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