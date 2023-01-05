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يؤكد أنه خاطر لأجلهم

أحد رجال الدفاع المدني للمواطنين: ابعدوا عن السيل تكفوا

2023-01-05 الساعة 2:49
أحد رجال الدفاع المدني للمواطنين: ابعدوا عن السيل تكفوا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يُظهر جهود رجال المديرية العامة للدفاع المدني لإنقاذ محتجزين في السيول التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

نصيحة مهمة

ووثق مقطع فيديو جهود رجال الدفاع المدني في المدينة المنورة، وإنقاذهم محتجزين في سيول المدينة.

وحث بندر الجابري أحد أفراد الدفاع المدني، المواطنين الذين وجهوا إليه الشكر بعد خروجه من عملية إنقاذ، قائلًا لهم “ابعدوا عن السيل تكفوا أنا خاطرت لأجلكم”.

عقوبة عبور الأودية

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، نبهتا في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية، وتستوجب العقوبة.

ويعاقب كل من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.

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