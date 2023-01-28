أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير

نجح الأهلي المصري مساء اليوم السبت، في التعاقد مع الجزائري أحمد القندوسي قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 سنوات ونصف.

وكان نادي وفاق سطيف أعلن عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، موافقته على انتقال القندوسي إلى الأهلي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب.

صفقة أحمد القندوسي

ويُعد القندوسي رابع صفقة يُبرمها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد ضم اللاعبين ” خالد عبدالفتاح من سموحة، مروان عطية من الاتحاد السكندري، التونسي محمد الضاوي من النجم الساحلي التونسي”.

ولعب أحمد القندوسي مع الفريق الكروي الأول بنادي وفاق سطيف منذ عام 2018، كما لعب أمام الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2022.

وكانت بعثة الأهلي غادرت مصر عصر اليوم إلى المغرب من أجل التحضير لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مساء الأربعاء المقبل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيفًا لـ بطل دوري أبطال إفريقيا بعد اختيار الوداد المغربي بطل البطولة للمشاركة في مونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا وممثل الدوري المغربي، حيث اعترض الاتحاد الدولي لكرة القدم على اختيار وصيف الدوري المغربي للمشاركة مع الوداد بسبب عدم تواجد إمكانية لمشاركة فريقين من نفس البلد في مونديال الأندية، فتمت دعوة الأهلي المصري ليشارك كوصيف لـ بطل دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد المشاركة الحالية هي الثامنة في تاريخ الأهلي والثالثة على التوالي بعد عامي 2020 و 2021.