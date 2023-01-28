Icon

أكثر من 450 شابًا وفتاة يشاركون بمهرجان الكليجا ببريدة Icon الفتح يضم خالد الغنام رسميًا من النصر Icon محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم Icon وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية Icon وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية Icon موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة Icon تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية Icon ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام Icon أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين Icon فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
انضم للمارد الأحمر بعد منافسة مع الزمالك

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير

2023-01-28 الساعة 11:56
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نجح الأهلي المصري مساء اليوم السبت، في التعاقد مع الجزائري أحمد القندوسي قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري لمدة 4 سنوات ونصف.

وكان نادي وفاق سطيف أعلن عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، موافقته على انتقال القندوسي إلى الأهلي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري

Img

الذكاء الاصطناعي أسرع التطبيقات انتشاراً

صفقة أحمد القندوسي

ويُعد القندوسي رابع صفقة يُبرمها الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد ضم اللاعبين ” خالد عبدالفتاح من سموحة، مروان عطية من الاتحاد السكندري، التونسي محمد الضاوي من النجم الساحلي التونسي”.

ولعب أحمد القندوسي مع الفريق الكروي الأول بنادي وفاق سطيف منذ عام 2018، كما لعب أمام الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة عام 2022.

الجزائري أحمد القندوسي

وكانت بعثة الأهلي غادرت مصر عصر اليوم إلى المغرب من أجل التحضير لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مساء الأربعاء المقبل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته وصيفًا لـ بطل دوري أبطال إفريقيا بعد اختيار الوداد المغربي بطل البطولة للمشاركة في مونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا وممثل الدوري المغربي، حيث اعترض الاتحاد الدولي لكرة القدم على اختيار وصيف الدوري المغربي للمشاركة مع الوداد بسبب عدم تواجد إمكانية لمشاركة فريقين من نفس البلد في مونديال الأندية، فتمت دعوة الأهلي المصري ليشارك كوصيف لـ بطل دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد المشاركة الحالية هي الثامنة في تاريخ الأهلي والثالثة على التوالي بعد عامي 2020 و 2021.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار