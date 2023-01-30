أحمد حجازي: الاتحاد مُحاط بالضغوطات وهدفنا إنهاء السنوات العجاف

أكد المدافع المصري أحمد حجازي قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أن الفريق مُحاط بالضغوطات، مضيفًا أنه يلعب بشخصية البطل، وذلك من أجل إرضاء جماهيره.

وعلق حجازي على فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي قائلًا في تصريحات تلفزيونية: “بطولة نعتبرها بداية عودة النمور لمنصات التتويج وهي بداية خير لنا، لأننا نسير بشكل جيد وهي بطولة ستعطينا حافز لما هو مقبل”.

وأضاف المدافع الدولي المصري: “هدفنا إسعاد جماهير العميد وتعاهدنا على تحقيق الأفضل لإرضائهم دائمًا، ولكي نعوضهم عن السنوات العجاف الماضية”.

وواصل حجازي: “لاعبو الاتحاد يلعبون تحت ضغوطات لكننا نلعب بروح وشخصية البطل ونسير بخطى جيدة وثابتة، والمدرب نونو سانتو يعمل بشكل جيد ويركز في عمله فقط”.

ثنائية مغربية تُهدي الاتحاد أول سوبر

وكان العميد هزم نادي الفيحاء أمس في نهائي السوبر السعودي، حيث سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الأول للعميد في الدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من زميله البرازيلي رومارينيو.

وشهدت الدقيقة الـ29 طرد اللاعب عبدالرحمن السفري لاعب نادي الفيحاء بعد تدخله العنيف على المصري طارق حامد لاعب العميد.

وفي الدقيقة الـ38 تم إلغاء هدف أصفر جدة الثاني بداعي وجود تسلل على اللاعب رومارينيو.

كما شهد الشوط الأول، إهدار اللاعب عبدالرحمن العبود ركلة جزاء للعميد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل حمدالله هدف الاتحاد الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط.

وظل الاتحاد محافظًا على تقدمه، ليفوز بلقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.