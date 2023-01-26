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أحمد حجازي سلاح الاتحاد

2023-01-26 الساعة 3:18
أحمد حجازي سلاح الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدافع المصري أحمد حجازي لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقيادته لتجاوز النصر.

الاتحاد والنصر اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والنصر على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تألق أحمد حجازي

ويُعد أحمد حجازي صاحب الـ32 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث شارك في جميع مباريات الاتحاد بالكامل في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وساهم أحمد حجازي في حفاظ الاتحاد على نظافة شباكه خلال 8 مباريات من أصل 14 لقاء في دوري روشن السعودي، كما أن العميد استقبل 6 أهداف فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا في الموسم الحالي بالتساوي مع النصر.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

ولا يقتصر دور حجازي على التألق الدفاعي فقط، بل أنه يُقدم أدوارًا هجومية أيضًا، ونجح في تسجيل 3 أهداف ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث يتميز بلعب ضربات الرأس.

كما أن أدوار أحمد حجازي القيادية واضحة، وظهرت في أكثر من مناسبة سابقة، حيث يحرص على دعم اللاعبين وانتهاء أي خلاف، ودائمًا ما تُشيد الجماهير بدوره القيادي سواء داخل الملعب أو خارجه.

أحمد حجازي لاعب الاتحاد
حجازي

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