أحمد حجازي يكسب التحدي ضد كريستيانو رونالدو

خطف مدافع الاتحاد، المصري أحمد حجازي الأنظار من نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريقين في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يخطف التأهل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره النصر بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع الفيحاء في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

أحمد حجازي يتفوق على رونالدو

وقدم أحمد حجازي أداء مميزًا في مباراة الاتحاد ضد النصر، ونجح في الحد من خطورة كريستيانو رونالدو، ووصلت دقة تمريراته إلى 86%، حيث قام بـ42 تمريرة بينهم 36 صحيحة.

ويُعد أحمد حجازي ثاني أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة في مواجهتي الاتحاد ضد النصر، والهلال أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث استخلص 9 كرات، ويتفوق عليه زميله أحمد شراحيلي بـ11 كرة.

وتغنت الجماهير الاتحادية بمستوى حجازي ضد كريستيانو رونالدو، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا لتدخلاته أمامه، وأخرى بعد استخلاصه الكرة من النجم البرتغالي الذي سقط على الأرض.

وعلق مسعد قائلًا: “المدافع الأفضل في دوري روشن، أحمد حجازي وملحمة أسبوعية جديدة، هذه المرة أمام الدون يقوم بكتمه”، وكتب عبدالرحمن الحربي: “تسقط أنت وتاريخك أمام حجازي”.

وقال آخر: “بكل صراحة كسبنا أفضل قلوب دفاع أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.. الصراحة البارحة حتى أبدعوا في الكرات العالية ومتألقين جدًا”، وكتب آخر: “حجازي يطرح كريستيانو رونالدو ويفتك الكورة”.