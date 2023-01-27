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بعد تألقه في السوبر السعودي

أحمد حجازي يكسب التحدي ضد كريستيانو رونالدو

2023-01-27 الساعة 3:22
أحمد حجازي يكسب التحدي ضد كريستيانو رونالدو
المواطن - مروة نبيل

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خطف مدافع الاتحاد، المصري أحمد حجازي الأنظار من نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة الفريقين في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يخطف التأهل

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على نظيره النصر بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع الفيحاء في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

أحمد حجازي يتفوق على رونالدو

وقدم أحمد حجازي أداء مميزًا في مباراة الاتحاد ضد النصر، ونجح في الحد من خطورة كريستيانو رونالدو، ووصلت دقة تمريراته إلى 86%، حيث قام بـ42 تمريرة بينهم 36 صحيحة.

أحمد حجازي ورونالدو
حجازي ورونالدو – المصدر @ittihad

ويُعد أحمد حجازي ثاني أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرة في مواجهتي الاتحاد ضد النصر، والهلال أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث استخلص 9 كرات، ويتفوق عليه زميله أحمد شراحيلي بـ11 كرة.

أحمد حجازي ورونالدو
حجازي ورونالدو – المصدر @ittihad

وتغنت الجماهير الاتحادية بمستوى حجازي ضد كريستيانو رونالدو، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا لتدخلاته أمامه، وأخرى بعد استخلاصه الكرة من النجم البرتغالي الذي سقط على الأرض.

أحمد حجازي ورونالدو
حجازي ورونالدو – المصدر @ittihad

وعلق مسعد قائلًا: “المدافع الأفضل في دوري روشن، أحمد حجازي وملحمة أسبوعية جديدة، هذه المرة أمام الدون يقوم بكتمه”، وكتب عبدالرحمن الحربي: “تسقط أنت وتاريخك أمام حجازي”.

أحمد حجازي ورونالدو
حجازي ورونالدو – المصدر @ittihad

وقال آخر: “بكل صراحة كسبنا أفضل قلوب دفاع أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.. الصراحة البارحة حتى أبدعوا في الكرات العالية ومتألقين جدًا”، وكتب آخر: “حجازي يطرح كريستيانو رونالدو ويفتك الكورة”.

أحمد حجازي ورونالدو
حجازي ورونالدو – المصدر @ittihad

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