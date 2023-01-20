السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022 أخضر السيدات يصنع التاريخ سرقة بيانات 37 مليون مستخدم من شركة اتصالات أمريكية الشباب يسعى لاستعادة توازنه لقطات لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
نجح أخضر السيدات بقيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب في التتويج بالبطولة الدولية الودية، ليحصد اللقب الأول في تاريخه.
وأُقيمت منافسات البطولة الدولية الودية في الدمام خلال الفترة من 11 وحتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 4 منتخبات للسيدات، وهي؛ باكستان، جزر القمر وموريشيوس، بجانب المنتخب السعودي.
وأنهى أخضر السيدات منافسات البطولة في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيًا مع باكستان.
وجاء منتخب باكستان في المركز الثاني بالبطولة الدولية الودية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ثم جزر القمر وموريشيوس برصيد 3 نقاط لكل منهما.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أخضر السيدات باللقب، ولاعبته سارة خالد بجائزة أفضل حارسة مرمى، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، وعضو إدارة اتحاد الكرة، لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد.
ومن جانبه، هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أخضر السيدات على هذا الإنجاز، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وكتب وزير الرياضة: “سيدات الأخضر منذ البداية كان الشعار معًا نصنع التاريخ، اليوم كُتب السطر الأول من تاريخ كرة القدم النسائية في المملكة، ألف مبروك تحقيق البطولة والدخول للتصنيف الدولي”.