Icon

السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022 Icon أخضر السيدات يصنع التاريخ Icon سرقة بيانات 37 مليون مستخدم من شركة اتصالات أمريكية Icon الشباب يسعى لاستعادة توازنه Icon لقطات لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة Icon متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير Icon النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء Icon سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد Icon حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
توج بالبطولة الدولية الودية

أخضر السيدات يصنع التاريخ

2023-01-20 الساعة 12:52
أخضر السيدات يصنع التاريخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح أخضر السيدات بقيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب في التتويج بالبطولة الدولية الودية، ليحصد اللقب الأول في تاريخه.

فوز أخضر السيدات

وأُقيمت منافسات البطولة الدولية الودية في الدمام خلال الفترة من 11 وحتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 4 منتخبات للسيدات، وهي؛ باكستان، جزر القمر وموريشيوس، بجانب المنتخب السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير المالية يرد على سؤال حول مزايا وجود رونالدو وميسي في الدوري...

Img

التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر

أخضر السيدات
لاعبات المنتخب – المصدر @saff_wfd

وأنهى أخضر السيدات منافسات البطولة في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيًا مع باكستان.

أخضر السيدات
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @saff_wfd

وجاء منتخب باكستان في المركز الثاني بالبطولة الدولية الودية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ثم جزر القمر وموريشيوس برصيد 3 نقاط لكل منهما.

المسحل يتوج أخضر السيدات
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @saff_wfd

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أخضر السيدات باللقب، ولاعبته سارة خالد بجائزة أفضل حارسة مرمى، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، وعضو إدارة اتحاد الكرة، لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد.

حارسة المنتخب السعودي سارة خالد
تتويج سارة خالد بأفضل حارسة – المصدر @saff_wfd

المنتخب يصنع التاريخ

ومن جانبه، هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أخضر السيدات على هذا الإنجاز، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب وزير الرياضة: “سيدات الأخضر منذ البداية كان الشعار معًا نصنع التاريخ، اليوم كُتب السطر الأول من تاريخ كرة القدم النسائية في المملكة، ألف مبروك تحقيق البطولة والدخول للتصنيف الدولي”.

منتخب السعودية للسيدات
جانب من تتويج المنتخب – المصدر @saff_wfd

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف