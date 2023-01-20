أخضر السيدات يصنع التاريخ

نجح أخضر السيدات بقيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب في التتويج بالبطولة الدولية الودية، ليحصد اللقب الأول في تاريخه.

فوز أخضر السيدات

وأُقيمت منافسات البطولة الدولية الودية في الدمام خلال الفترة من 11 وحتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 4 منتخبات للسيدات، وهي؛ باكستان، جزر القمر وموريشيوس، بجانب المنتخب السعودي.

وأنهى أخضر السيدات منافسات البطولة في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالفوز على موريشيوس بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيًا مع باكستان.

وجاء منتخب باكستان في المركز الثاني بالبطولة الدولية الودية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ثم جزر القمر وموريشيوس برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أخضر السيدات باللقب، ولاعبته سارة خالد بجائزة أفضل حارسة مرمى، بحضور مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، وعضو إدارة اتحاد الكرة، لمياء بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد.

المنتخب يصنع التاريخ

ومن جانبه، هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أخضر السيدات على هذا الإنجاز، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب وزير الرياضة: “سيدات الأخضر منذ البداية كان الشعار معًا نصنع التاريخ، اليوم كُتب السطر الأول من تاريخ كرة القدم النسائية في المملكة، ألف مبروك تحقيق البطولة والدخول للتصنيف الدولي”.