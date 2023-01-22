Icon

جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة Icon الموارد البشرية: نقل العمالة تلقائيًا حال تغيير المنشأة Icon أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي للسرطان Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق Icon 20 ألف طالب بالكويت اشتروا اختبارات مسربة خلال عامين Icon معركة وشيكة مرتقبة بين روسيا وفرنسا Icon النصر يؤكد مشاركة رونالدو ضد الاتفاق Icon الأهلي يقهر الزمالك بثلاثية وينفرد بـ صدارة الدوري المصري Icon التعاون الإسلامي: حرق المصحف بالسويد عمل استفزازي مرفوض Icon صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يقام لمدة أسبوع في سبعة مواقع

أدباء وإعلاميون لـ”المواطن”: مهرجان قمم الدولي بعسير لوحة إبداعية وثقافية

2023-01-22 الساعة 9:56
أدباء وإعلاميون لـ”المواطن”: مهرجان قمم الدولي بعسير لوحة إبداعية وثقافية
المواطن - حسن عسيري

رصدت “المواطن” فعاليات مهرجان قمم الدولي في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية لمدة أسبوع في سبعة مواقع بمنطقة عسير.

وخلال فعاليات المهرجان، حاورت “المواطن” بعض الأدباء والإعلاميين المشاركين ليؤكدوا على ثراء مثل هذه الفعاليات ودورها في إثراء المجتمع ثقافيًا عبر توثيق وعرض العديد من الفنون من مختلف الدول.

قد يهمّك أيضاً
Img

موجز “المواطن” ليوم الاثنين 16 يناير

Img

الاعتماد على بطارية السيارة الكهربائية لتخزين الطاقة مستقبلًا

لوحات إبداعية

أبدى مدير عام معهد العالم العربي في باريس الروائي معجب الزهراني، سعادته بالمشاركة في المهرجان والتي جاءت بمحض الصدفة، مشيدًا بالتحول الذي تشهده هذه المهرجانات التي شاركت فيها لوحات فلكورية من العديد من الدول، والتي تحتضنها مناطق مثل عسير والباحة، متمنيًا المزيد من اللوحات الإبداعية لجيل المستقبل.

إثراء ثقافي

من جهته، قال الباحث والإعلامي سعيد الدحية إن مهرجان قمم الدولي في نسخته الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الأولى، الأمر الذي يعد برهانًاً كبيراً على نجاح المهرجان فضلا عن الإقبال الجماهيري والتفاعل الشعبي ، لتعزز بدورها الثراء الثقافي وتوفير معلومات عن مفاهيم الحياة.

مهرجان عسير

انطلقت مساء أمس، “فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية لمدة أسبوع في سبعة مواقع بمنطقة عسير.

شهد المهرجان تنظيم مسيرة كرنفالية في شارع الفن بأبها، على عربات تمّ تصميمها لتحاكي الجانبين الثقافي والفولكلوري للدول المشاركة، إضافة إلى الأزياء التراثية والشعبية التي تمتاز بها؛ لتضيف تنوّعاً ثرياً في المهرجان الذي تشارك فيه 16 فرقة سعودية و14 فرقة دولية تقدم نحو 32 لوناً أدائياً جبلياً من داخل المملكة وعدد من دول العالم.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي؛ أن (قمم) هو أول مهرجان عالمي متخصص في الفنون الأدائية الجبلية، الذي من شأنه أن يسهم في التعريف بالمواقع التراثية الأثرية في منطقة عسير، وتمثلت هذه السنة في: “بسطة القابل” و”قصر أبو شاهرة بالمسقي” و”قلعة شمسان” و”قرية بن عضوان التاريخية”، و”قصر مالك التاريخي” و”قصور آل مشيط” وقلاع “أبو نقطة المتحمي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...
آخر الاخبار

ظهور مميز لـ سعود عبدالحميد في كأس...

آخر الاخبار
هزة أرضية قوية تضرب مصر
العالم

هزة أرضية قوية تضرب مصر

العالم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة...

السعودية اليوم
سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال
الرياضة

سبب يُبعد ميسي عن الانضمام لـ الهلال

الرياضة
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...
السعودية اليوم

الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان...

السعودية اليوم