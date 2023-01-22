أدباء وإعلاميون لـ”المواطن”: مهرجان قمم الدولي بعسير لوحة إبداعية وثقافية

رصدت “المواطن” فعاليات مهرجان قمم الدولي في نسخته الثانية، والذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية لمدة أسبوع في سبعة مواقع بمنطقة عسير.

وخلال فعاليات المهرجان، حاورت “المواطن” بعض الأدباء والإعلاميين المشاركين ليؤكدوا على ثراء مثل هذه الفعاليات ودورها في إثراء المجتمع ثقافيًا عبر توثيق وعرض العديد من الفنون من مختلف الدول.

لوحات إبداعية

أبدى مدير عام معهد العالم العربي في باريس الروائي معجب الزهراني، سعادته بالمشاركة في المهرجان والتي جاءت بمحض الصدفة، مشيدًا بالتحول الذي تشهده هذه المهرجانات التي شاركت فيها لوحات فلكورية من العديد من الدول، والتي تحتضنها مناطق مثل عسير والباحة، متمنيًا المزيد من اللوحات الإبداعية لجيل المستقبل.

إثراء ثقافي

من جهته، قال الباحث والإعلامي سعيد الدحية إن مهرجان قمم الدولي في نسخته الثانية يأتي بعد نجاح النسخة الأولى، الأمر الذي يعد برهانًاً كبيراً على نجاح المهرجان فضلا عن الإقبال الجماهيري والتفاعل الشعبي ، لتعزز بدورها الثراء الثقافي وتوفير معلومات عن مفاهيم الحياة.

مهرجان عسير

انطلقت مساء أمس، “فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية لمدة أسبوع في سبعة مواقع بمنطقة عسير.

شهد المهرجان تنظيم مسيرة كرنفالية في شارع الفن بأبها، على عربات تمّ تصميمها لتحاكي الجانبين الثقافي والفولكلوري للدول المشاركة، إضافة إلى الأزياء التراثية والشعبية التي تمتاز بها؛ لتضيف تنوّعاً ثرياً في المهرجان الذي تشارك فيه 16 فرقة سعودية و14 فرقة دولية تقدم نحو 32 لوناً أدائياً جبلياً من داخل المملكة وعدد من دول العالم.

وأكّد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي؛ أن (قمم) هو أول مهرجان عالمي متخصص في الفنون الأدائية الجبلية، الذي من شأنه أن يسهم في التعريف بالمواقع التراثية الأثرية في منطقة عسير، وتمثلت هذه السنة في: “بسطة القابل” و”قصر أبو شاهرة بالمسقي” و”قلعة شمسان” و”قرية بن عضوان التاريخية”، و”قصر مالك التاريخي” و”قصور آل مشيط” وقلاع “أبو نقطة المتحمي”.