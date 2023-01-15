أدوية الكوليسترول تؤثر على وظائف الكلى في 3 حالات

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تحدث استشاري أمراض القلب والشرايين خالد النمر استشاري عن تأثير أدوية الكوليسترول على وظائف الكلى.
وأوضح النمر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن هناك أعراض جانبية نادرة لأدوية الكوليسترول تؤثر بشكل عام على وظائف الكلى وذلك في الحالات الآتية:
1 ـ الجرعة عالية.
2 ـ من يعاني القصور الكلوي.
3 ـ استخدام أدوية مصاحبة تؤثر على الكلى.
وأضاف النمر أن فائدة تلك الأدوية في الحماية من الجلطات تظل أكبر بكثير من أعراضها الجانبية النادرة حتى في مرضى القصور الكلوي.