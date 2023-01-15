Icon

وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon برتغالي يقود مباراة الهلال والعدالة Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon إحباط تهريب 40 كجم من المخدر في جازان Icon العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز لتقليل المنازعات المالية Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Icon حدثان عالميان يجذبان أنظار عشاق الرياضة نحو المملكة Icon استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية Icon استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة Icon المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
صحة وطب‎
إذا كانت الجرعة عالية

أدوية الكوليسترول تؤثر على وظائف الكلى في 3 حالات

2023-01-15 الساعة 10:32
أدوية الكوليسترول تؤثر على وظائف الكلى في 3 حالات
المواطن - فريق التحرير

تحدث استشاري أمراض القلب والشرايين  خالد النمر استشاري عن تأثير أدوية الكوليسترول على وظائف الكلى.

وأوضح النمر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن هناك أعراض جانبية نادرة لأدوية الكوليسترول تؤثر بشكل عام على وظائف الكلى وذلك في الحالات الآتية:

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

Img

مدرب عُمان: طريقة واحدة أهلتنا لنصف نهائي كأس الخليج

حالات تأثيرها:

1 ـ الجرعة عالية.

2 ـ من يعاني القصور الكلوي.

3 ـ استخدام أدوية مصاحبة تؤثر على الكلى.

فائدتها:

وأضاف النمر أن فائدة تلك الأدوية في الحماية من الجلطات تظل أكبر بكثير من أعراضها الجانبية النادرة حتى في مرضى القصور الكلوي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية