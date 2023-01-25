أدوية سعال تهدد حياة الأطفال

تسبب ظهور أدوية سعال للأطفال ملوثة على نحو مهدد للحياة، قلق منظمة الصحة العالمية.

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وكشفت متحدثة باسم المنظمة، الثلاثاء في جنيف، بأنه لم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مغشوشة أو عصائر تلوثت عن طريق الخطأ أثناء الإنتاج.

وتم اكتشاف مذيبات صناعية أو مواد مانعة للتجمد في العصائر بمستويات يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الصغار.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، مساء أول أمس الاثنين، السلطات في جميع أنحاء العالم إلى توخي الحذر والرقابة.

وأفادت المتحدثة باسم المنظمة، الثلاثاء: نعتمد على الحكومات والسلطات الرقابية للتحقيق في كيفية دخول مواد سامة في سلسلة التوريد وما يجب القيام به لوقف ذلك، وقالت: يمكن أن تقع الحوادث، لكن لا ينبغي أن تحدث.

وفاة 300 طفل

وبحسب منظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 300 طفل صغير في جامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان في الأشهر القليلة الماضية بعد تناول مثل هذه العصائر.

وأبلغت سبع دول على الأقل عن حالات مؤكدة ومشتبه فيها من شراب السعال الملوث، بما في ذلك الفلبين وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا.

وفي ثلاث حالات، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات بشأن منتجات.

في جامبيا يتعلق الأمر بشراب سعال من إنتاج شركة مادين المحدودة للأدوية من ولاية هاريانا الهندية، وفي إندونيسيا من قبل الشركة المصنعة المحلية “بي تي آفي فارما”، وفي أوزبكستان من قبل شركة ماريون بيوتيك بي في تي المحدودة من ولاية أوتار براديش في الهند.