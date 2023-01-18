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تستهدف توسيع أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية والجنوبية

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على موتيفا

2023-01-18 الساعة 12:08
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على موتيفا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن استحواذ شركتها للتجارة، على شركة موتيفا بنسبة 100 في المائة، وإطلاق شركة أرامكو للتجارة الأمريكية، مملوكة بالكامل لها ومقرها هيوستن تكساس، وستقوم بتوسيع أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية والجنوبية لاغتنام فرص جديدة وزيادة قاعدة عملائها الحاليين.

تفاصيل الاتفاقية

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “بموجب اتفاقية الشراء، ستكون أرامكو للتجارة الأمريكية هي المورد الوحيد لشركة موتيفا، التي تمتلك أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكرير خام تبلغ 630 ألف برميل يوميا، وتنتج أنواع وقود استهلاكي وتجاري وزيوت أساسية”.

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الاستحواذ على موتيفا

وقال محمد الملحم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة “يعد الاستحواذ على شركة موتيفا للتجارة وإنشاء شركة أرامكو للتجارة الأمريكية خطوة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاقنا الجغرافي وعمليات التشغيل، مع تعزيز مرونة منتجاتنا بشكل أكبر.

ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة على تقريب أعمالها من العملاء وتزويدهم بوصول كبير إلى نظام الهيدروكربون القوي في العالم، والذي سيعزز بشكل كبير سلسلة القيمة على مستوى العالم.

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