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يستهدف استقطاب الطلاب السعوديين ذوي الكفاءات المتميزة

أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف

2023-01-09 الساعة 9:20
أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج المتابعة الجامعية المنتهي بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني موعد بدء التقديم في (برنامج المتابعة الجامعية) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج المتابعة الجامعية.

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نبذة عن البرنامج:

– إن “برنامج المتابعة الجامعية” هو عبارة عن برنامج منح دراسية تم اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب السعوديين ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.

وإذا تقدمت لهذا البرنامج وتم قبولك فستقوم الشركة:

– بسداد جميع الرسوم الخاصة بدراستك الجامعية.
– وتوفير الرعاية الطبية.
– ودفع راتب شهري لك.

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظمًا / منتظمة في إحدى الجامعات لنيل درجة البكالوريوس داخل أو خارج المملكة في تخصص مطلوب لدى الشركة في ذات العام.
– إذا كانت الدراسة تعتمد على النظام الفصلي، فإنه يجب إكمال ما لا يقل عن 30 ساعة أكاديمية، و أن تكون 9 ساعات منها على الأقل في مواد التخصص.
– إذا كانت الدراسة تعتمد على النظام الربع سنوي، فإنه يجب إكمال ما لا يقل عن 45 ساعة أكاديمية، وأن تكون 12 ساعة منها على الأقل في مواد التخصص.
– عند إكمال أو تجاوز 100 ساعة أكاديمية، فإنه لا يجب أن يكون التخرج في الفصل الدراسي نفسه.
– الحصول على معدل عام لا يقل عن 2.5 من 4.00 أو ما يعادله.
– إكمال الطلب عن طريق التسجيل في البرنامج، أو تجديد الطلب إذا سبق التقديم، مع ضرورة إرفاق صور من المستندات التالية – في الطلب الالكتروني على الموقع:بطاقة الأحوال الشخصية.
– بطاقة العائلة لولي الأمر.
– نسخة مصدقة ومحدثة لكشف الدرجات.
– خطاب من الجامعة يفيد باستمرارية الطالب في نفس التخصص الحالي وفرع الجامعة وتاريخ التخرج.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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