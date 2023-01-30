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أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني

2023-01-30 الساعة 11:37
أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2023م، من خلال موقعها الإلكتروني.

البرامج المتاحة

وأوضحت البرامج المتاحة تشمل التالي:

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1- برنامج التدريب الجامعي:

– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

طريقة التقديم

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م، وذلك من خلال المواقع

1- برنامج التدريب الجامعي: هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: هنا

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