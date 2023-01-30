أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني

أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2023م، من خلال موقعها الإلكتروني.

البرامج المتاحة

وأوضحت البرامج المتاحة تشمل التالي:

1- برنامج التدريب الجامعي:

– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

طريقة التقديم

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م، وذلك من خلال المواقع

1- برنامج التدريب الجامعي: هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: هنا