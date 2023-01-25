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أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني

2023-01-25 الساعة 8:57
أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج التدريب الجامعي:
– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

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2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

الشروط المطلوبة:

1- برنامج التدريب الجامعي:
– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
– يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
– لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل
– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا البرنامج:

– راتب شهري.
– سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
– المواصلات حسب خطة الشركة.
– تأمين طبي حسب خطة الشركة.
– سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن (فقط للتدريب الجامعي).

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- برنامج التدريب الجامعي:
اضغط هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
اضغط هنا

 

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