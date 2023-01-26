Icon

إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز Icon هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف Icon مشاهد لجريان شعيب غيلانة في محافظة رماح Icon 3 مدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 5 درجات مئوية Icon أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني Icon السعودية العصرية الحديثة نزّاعة للإنجازات واقتحام المستقبل بكل كفاءة واقتدار Icon عقيدة الرياض ثابتة كأكبر مناصري اليمن في طريقه نحو الاستقرار والأمن Icon بداية موجة البرد السادسة نهاية الأسبوع ارتدوا الملابس الثقيلة Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن موعد التقديم في برامج الابتعاث للجنسين Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته

أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني

2023-01-26 الساعة 10:18
أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة

1- برنامج التدريب الجامعي:
– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشاهد لجريان وتدفق السيول شرق تمير

Img

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

الشروط المطلوبة:

1- برنامج التدريب الجامعي:
– يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
– يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
– لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل
– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده

الوثائق المطلوبة:

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

مزايا البرنامج:

– راتب شهري.
– سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
– المواصلات حسب خطة الشركة.
– تأمين طبي حسب خطة الشركة.
– سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو السعودية، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن (فقط للتدريب الجامعي).

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- برنامج التدريب الجامعي:
اضغط هنا

2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم