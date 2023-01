أربعة كتب قرأها بيل جيتس مرتين

يعد الملياردير، بيل جيتس واحداً من النهمين للقراءة، ولديه حساب Goodreads نشط للغاية.

بول كالانيثي

وصنف جيتس أكثر من 220 كتاباً في Goodreads وكتب أيضاً مراجعات مفصلة حول معظمها، وفقاً لما ذكره الكاتب والدكتور أكشاد سينغي، والذي يكتب عمود رأي لموقع بيزنس إنسايدر، واختار مجموعة من الكتب التي قرأها بيل جيتس مرتين.

وفيما يلي 4 كتب قرأها بيل جيتس مرتين: ومنها كتاب “عندما يصبح النفس هواء”، بقلم بول كالانيثي، وهي مذكرات بول كالانيثي. والذي كان يعمل جراح أعصاب، في سن 36، وتم تشخيص إصابته بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة.

استحقاق العيش

كان الطبيب بول كالانيثي، غالباً ما كان يقرأ تاريخ حالات مرضى سرطان الرئة المشابهة، يسير مع شكاوى من السعال المزمن، وفقدان الوزن، وفقدان الشهية، لكنه لم يعتقد أبداً أنه يمكن أن يكون واحداً من تلك الحالات بنفسه.

كان الطبيب الشغوف الذي كرس حياته وقضى حياته في محاولة إنقاذ الناس يكافح من أجل العيش. ويعد هذا الكتاب تأمل بول في محاولة الإجابة عن السؤال: ما الذي يجعل الحياة تستحق العيش؟، كل شيء عن هذا الكتاب، من العنوان إلى السطر الأخير، عميق للغاية. هذا الكتاب سيحفزك حقاً، وفي الوقت نفسه، يمنحك الكثير لتفكر فيه.

التفكير الرياضي

وجاء الكتاب الثاني في قائمة بيل جيتس، كيف لا تكون مخطئاً: قوة التفكير الرياضي لجوردان إلينبرغ، ويثبت جوردان في هذا الكتاب، ربما يكون التفكير الرياضي أذكى طرق التفكير على الإطلاق. وأضاف جوردان، المشكلة أنهم لا يعلمونك حقاً رياضيات حقيقية. وتتوقف عملية التعليم على جعل الطلبة آلات حاسبة بشرية، وهذا سلوك مبتذل، وفقاً لتعبيره.

وأوضح جوردان، أن قسمة رقم على آخر هو مجرد حساب. أما معرفة ما نقسمه على الأخر فهذه هي الرياضيات . وفي هذا الكتاب، ستتعلم قوة التفكير الرياضي مثل: فهم لماذا تحاول أمريكا أن تكون أكثر شبهاً بالسويد فيما تحاول السويد نفسها أن تكون أقل شبهاً بالسويد.

المؤلف المفضل

وجاء ثالثًا بقائمة بيل جيتس، كتاب السلاحف على طول الطريق بقلم جون غرين، ويعد جون غرين هو المؤلف المفضل لابنة بيل الصغرى فيوبي. وقد حولت عائلة جيتس بأكملها إلى معجبيه.

ويعد كتاب “Turtles All The Way Down”، قصة طالبة في المدرسة الثانوية، تدعى آزا هولمز. فعندما يختفي ملياردير محلي، تقوم آزا، وصديقتها ديزي بدور المحققين رغبةً في الحصول على جائزة نقدية قدرها 100000 دولار. ولكن سرعان ما تعقدت هذه المهمة بسبب حقيقة أن آزا تقع في حب ابن الملياردير.

مذكرات مصورة

ويأتي كتاب “أفضل ما يمكن أن نفعله بواسطة ثي بوي”، رابعًا، ويضم مذكرات مصورة عن حياة أجيال متعددة من عائلة ثي بوي، وهي واحدة من ملايين العائلات المتضررة من الحرب الفيتنامية.

وتجسد المذكرات رحلتهم عبر الأجيال، من فيتنام قبل الحرب إلى البقاء على قيد الحياة أثناء الحرب، والفرار من البلاد، وصراعاتهم في مخيم اللاجئين، وأخيراً هجرتهم إلى الولايات المتحدة. بشكل عام، يُظهر هذا الكتاب الأثر المدمر الذي تتركه الحرب على الأسرة وكيف تستمر عبر الأجيال.