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عدم إبرام واشنطن صفقة طائرات F-35 وF-16

أردوغان لأمريكا: لم تلتزموا بوعودكم وهناك ثمن

2023-01-30 الساعة 9:36
أردوغان لأمريكا: لم تلتزموا بوعودكم وهناك ثمن
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حديثه للولايات المتحدة، بسبب تأخير صفقة طائرات، وأكد أنه سيكون هناك ثمن لتأخير هذه الصفقة.

تهديد أردوغان

وقال أردوغان في تصريحاته: لم تلتزموا بكلامكم ووعودكم بخصوص صفقة طائرات F-35 وF-16  وسيكون لهذا ثمن، وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا.

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وشدد الرئيس على أن هناك مقابلاً للتصرفات الأمريكية، في إشارة إلى عدم إبرام واشنطن صفقة الطائرات حتى اليوم.

شرط مسبق

وأتت تصريحات الرئيس التركي بعدما حثت بلاده قبل أسابيع، أمريكا مجدداً بخصوص الصفقة المرجوة، حيث أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته الأخيرة لأمريكا، أن تخلي أنقرة عن اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يجب ألا يكون شرطاً مسبقاً لبيع مقاتلات إف-16.

وحث إدارة الرئيس جو بايدن على أن تكون حاسمة بشأن سعيها لبيع طائرات حربية من طراز إف-16 لأنقرة، وإقناع الكونجرس بالتخلي عن معارضته لصفقة مزمعة بقيمة 20 مليار دولار.

أمن الناتو

شدد أوغلو على أنه ينبغي ألا تضيع الإدارة مثل هذه الصفقة المهمة بين حليفين لمجرد أن شخصًا واحدًا أو قلة من الناس يعترضونها، لا ينبغي أن ترضخ، بحسب تعبيره.

وأشار أوغلو حينها إلى أن أنقرة تنتظر موافقة واشنطن على صفقة مقاتلات إف-16 بما يتماشى مع مصالح الدولتين الاستراتيجية، وقال إن طلب بلاده مقاتلات إف-16 ليس مهمًا لتركيا فسحب، بل لأمن الناتو أيضًا والولايات المتحدة، حسب قوله.

تعزيز الشراكة الدفاعية

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان التقى الأسبوع الماضي، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة واشنطن، في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وشملت المحادثات حينها توسيع عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكذلك صفقة بيع تركيا مقاتلات إف-16.

وناقش الطرفان تعزيز الشراكة الدفاعية بما في ذلك تحديث أسطول طائرات إف-16 التركي.

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